“민주당 전북도당, 즉각 조치해야”⋯정섬길 전주시의원 사태 일파만파

서신동주권운동본부, 17일 민주당 전북도당 앞 기자회견 “공직자의 도덕성·신뢰 무너뜨려”⋯"사안 엄중히 인식"

서신동주권운동본부가 17일 더불어민주당 전북도당사 앞에서 기자회견을 하고 있다. /김문경 기자

정섬길 전주시의원이 국내외 연수 기간 중 생활 체육 프로그램 지도 수당을 받았다는 의혹이 제기된 가운데 시민 단체가 더불어민주당 전북도당의 즉각적인 조치를 요구했다.

서신동주권운동본부는 17일 오전 더불어민주당 전북도당사 앞에서 기자회견을 열고 “정섬길 의원 관련 의혹에 대해 즉각 진상 조사에 착수하고 사실이 확인되면 즉시 조치하라”고 촉구했다.

단체는 “최근 연속된 보도를 통해 드러난 정 의원의 의혹에 대해 참담함을 느낀다”며 “전주시의 예산을 관리 감독해야 할 전주시의원이 시민 세금으로 지급되는 예산을 허위 서류로 수령했다면, 이는 공직자의 도덕성과 신뢰를 무너뜨리는 사안”이라고 주장했다.

그러면서 “정당의 공천은 단순 후보 추천이 아닌, 시민에게 시의원 자격 보증의 책임을 담보하는 것”이라며 “더불어민주당 전북도당은 지금이라도 책임 있는 조치를 바란다”고 말했다.

기자회견 후 이들은 더불어민주당 전북도당 관계자에게 입장문을 전달했다.

이에 대해 더불어민주당 전북도당은 “사안을 엄중하게 인식하고 있다”고 밝혔다.

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