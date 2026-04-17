김진명 임실군수 전 예비후보, 한득수 후보 지지 선언…일각에선 무효 지적도

공개 선언 현장에는 불출석 영상통화로 지지 선언

더불어민주당 김진명 전 임실군수 예비후보가 2차 경선에서 탈락한 후 고심 끝에 17일 한득수 후보를 지지키로 공개 선언했다.

김 전 후보는 이날 “제가 그동안 구상했던 농업정책을 가장 잘 실행할 수 있는 후보는 한득수 후보”라며 “임실군 발전과 군민의 행복한 삶을 위해 한 후보를 지지한다”고 밝혔다.

하지만, 김 전 후보는 당초 임실군청 브리핑룸에서 이날 기자간담회를 요청했으나, 현장에는 나타나지 않고 영상통화를 통해 이같이 전했다.

간담회 자리에는 한득수 후보와 그의 지지자들만이 참석해 일각에서는 공개 선언에 따른 각종 루머가 제기되고 있다.

일각에서는 “전날 양측이 전격 합의한 것으로 알려졌는데 당사자가 참석치 않은 지지 선언은 무효가 아니냐”고 지적했다.

또 한편에서는 “김 전 후보 지지자 중 단 1명이라도 참석했으면 이해할 수 있는데, 마치 억지로 현장을 구성한 것 같아 공개 지지선언으로 보기에 이해할 수 없는 행동”이라고 꼬집었다.

이 같은 상황에서 향후 민주당 임실군수 경선은 김병이, 한득수 양자 후보로 압축된 가운데 최종 결선까지의 움직임에 촉각이 모아지고 있다.

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