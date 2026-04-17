김영일 군산시장 후보, 허위사실 유포 논란에 공개 사과

민주당 전북도당, 경선 규정 위반 판단···시정명령·경고 조치 김영일 후보 “유권자 판단에 혼선을 줄 수 있었던 점 사과드린다”

김영일 군산시장 후보가 17일 오후 7시 30분 군산시청 브리핑룸에서 ‘허위사실 유포’ 관련 전북도당 경고 조치에 따른 공개 사과 기자회견을 열고 공개 사과에 나섰다./사진=문정곤 기자

더불어민주당 전북도당 선거관리위원회가 김영일 군산시장 예비후보에게 시정명령과 경고 조치를 내린 데 이어, 김 후보가 긴급 기자회견을 열고 공개 사과에 나섰다.

민주당 전북도당은 17일 김영일 후보측에서 유권자들에게 배포한 문자 등이 당규 제8호 제9조에 근거, 경선 기간 중 금지된 ‘허위사실 유포’ 행위에 해당한다고 판단해 이같이 의결했다.

경선 과정에서 경쟁 후보인 김재준 후보를 겨냥한 네거티브 공세가 도를 넘었다는 판단에 따른 조치다.

전북도당은 김영일 후보 측에 대해 18일 오전 10시까지 공개 사과를 하지 않을 경우 후보 자격을 박탈하겠다는 초강수를 두며 압박 수위를 높였다.

이에 김영일 후보는 17일 오후 7시 30분 군산시청 브리핑룸에서 ‘허위사실 유포’ 관련 전북도당 경고 조치에 따른 공개 사과 기자회견을 긴급 개최, “김재준 후보의 발언을 문자메세지에 인용하는 과정에서 유감스럽게도 사실관계가 명확하지 않은 허위 사실이 포함된 점에 대해 깊은 사과의 뜻을 전한다”라며 “앞으로도 시민의 신뢰를 바탕으로 한 선거가 이뤄질수 있도록 책임있는 자세로 힘쓰겠다”고 밝혔다.

그는 “경선 과정에서 제기한 일부 의혹 제기가 유권자 판단에 혼선을 줄 수 있었던 점에 대해 깊이 사과드린다”고 말했다.

문제가 된 사안은 결선투표를 앞두고 김 후보가 김재준 후보를 겨냥해 발송한 문자 메시지와 기자회견 내용이다.

해당 내용에는 ‘학교폭력 의혹’과 ‘자퇴 배경’, ‘선친의 민주화운동 이력 폄훼’ 등이 포함됐으며, 학적부 공개 요구도 담겨있다.

이러한 행위에 김재준 후보 측은 지난 16일 도당에 탄원서를 제출했다.

김재준 후보는 “객관적 근거가 확인되지 않은 중대한 범죄 의혹을 언급해 유권자의 판단을 왜곡할 우려가 있다”며 “흑색선전은 단순한 지역 경선 문제가 아니라 민주당 전체의 신뢰를 훼손하는 사안이며, 근거 없는 의혹과 인신공격이 반복되면 경선은 정책 경쟁이 아닌 비방 경쟁으로 전락할 수밖에 없다”고 탄원 배경을 설명했다.

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