민주당 남원시장 경선, 결선 앞두고 ‘지지선언 공방’

경선 탈락 김영태·김원종, 이정린 지지 잇따라 선언 양충모 “기득권 야합” 반발…“시민 선택을 믿는다”

양충모(왼쪽)·이정린 남원시장 예비후보. /전북일보 DB

더불어민주당 남원시장 후보 결선투표를 하루 앞두고 탈락 후보들의 지지선언을 둘러싼 공방이 벌어졌다.

김영태 남원시의회 의장은 16일 이정린 예비후보 지지를 공식 선언했다. 김 의장은 “이정린 후보가 남원의 현실과 과제를 깊이 이해하고 있는 준비된 후보”라며 “오랜 시간 남원 현장을 지켜온 인물”이라고 평가했다.

그는 “남원은 인구 감소와 지역경제 침체 등 가볍지 않은 현실에 직면해 있다”며 “현장을 이해하고 즉시 시정을 이끌 수 있는 후보가 필요하다”고 말했다.

김원종 전 청와대 선임행정관도 18일 이 후보 지지를 선언했다.

김 전 선임행정관은 “지역의 안정과 연속성을 위해 이정린 후보를 중심으로 힘을 모으기로 했다”며 “이정린 후보가 남원 발전을 위해 보여준 진정성을 고려했다”고 밝혔다.

이어 “이 후보의 중앙정부 경험 부족 우려를 저의 중앙부처·청와대·국회 경험으로 보완하겠다”고 덧붙였다.

김 전 선임행정관은 지지 배경으로 선거 공정성 문제도 거론했다. 그는 “지역위원장이 특정 후보를 지원하고 있다는 의혹이 시민들 사이에 제기돼 왔다”며 “이번 선거에서는 낙하산 후보나 기획 후보가 아닌 시민 선택이 이뤄져야 한다”고 주장했다.

양충모 예비후보는 19일 선거사무소에서 기자회견을 열고 이같은 지지선언에 반발했다. 양 후보는 “탈락 후보들의 잇따른 지지선언으로 시민들에게 혼란을 주고 있다”며 “지역정치의 혼탁한 모습이 반복되고 있다”고 비판했다.

그는 “현재 경선이 3대 1 구도로 흘러가고 있지만, 방송토론에서의 집중 공세 속에서도 시민 선택으로 여기까지 왔다”며 “시민의 판단을 믿고 정면 돌파하겠다”고 강조했다.

양 후보는 “오밤중에 발표된 지지선언은 연대를 빙자한 기득권 정치의 야합”이라며 “눈치 보기와 줄서기식 정치, 이른바 ‘간보는 정치’는 끝내야 한다”고 주장했다.

특히 김 전 선임행정관을 향해 “오랜 시간 같은 길에서 고민했던 동료로서, 중앙정부에서 함께 일했던 사람으로서 어젯밤의 선택은 이해할 수 없다”고 거론했다.

양 후보는 “경선은 더 나은 후보를 선택하는 과정일 뿐, 목표는 남원 발전”이라며 “시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 덧붙였다.

끝으로 “저 양충모는 기득권 정치세력에 빚진 것이 없다”며 “누구에게도 줄 설 이유 없이 시민만 보고 승부하겠다”고 밝혔다..

이와 관련 이정린 후보는 “이번 지지선언은 인구 감소와 지역경제 침체 등 남원의 위기를 함께 극복하자는 책임 있는 선택”이라며 “이를 다른 의도로 해석하는 것은 본질을 흐리는 일”이라고 일축했다.

이어 “'야합'이라는 표현은 부적절하다”며 “경쟁 이후 정책과 힘을 모으는 정당한 연대를 정치적 공격으로 매도하는 것은 바람직하지 않다. 결선은 시민의 선택인 만큼, 비전과 실행력으로 평가받겠다”고 말했다.

한편, 민주당 남원시장 경선 결선 투표는 20일부터 이틀 간 진행된다.

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