‘3선 저지’ 공통 분모…민주당 진안군수 경선, 연대·반발 속 판세 요동

이우규-고준식 정책연대·한수용-무소속 공동행보…‘30년 세습정치 단절’ 쟁점 부상

왼쪽부터 이우규, 고준식 예비후보. / 국승호 기자

오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 진안군수 선거가 더불어민주당 경선 결선을 앞둔 가운데 ‘3선 저지’와 ‘세습정치 단절’을 둘러싼 공방이 격화되며 판세가 요동치고 있다.

이번 선거는 당초 7명의 예비후보가 출마한 가운데 민주당 소속 5명과 무소속 2명이 경쟁 구도를 형성했다. 민주당은 1차 심사에서 고준식 후보를 컷오프한 뒤 2차 경선을 통해 전춘성과 이우규 예비후보를 결선에 올렸다. 지역 정가에서는 민주당 후보가 본선에서 유리할 것이라는 전망이 우세하다.

이런 상황에서 지난 17일 진안지역에서는 두 건의 기자회견이 잇따라 열리며 선거 구도의 핵심 쟁점이 부각됐다.

먼저 이우규 예비후보는 민주당에서 컷오프된 고준식 예비후보와 정책 연대를 선언했다. 두 후보는 “30년간 이어진 권력 구조를 끊고 변화의 진안을 만들어야 한다”며, 이번 선거를 ‘현상 유지냐 변화냐’의 갈림길로 규정했다. 특히 현 군수의 3선 진입을 막아야 한다는 데 인식을 같이하며 경선 구도를 선명하게 세웠다.

한수용(민주당), 천춘진, 전종일(이상 무소속) 예비후보. / 국승호 기자

같은 날 민주당 경선에서 탈락한 한수용 예비후보는 무소속 천춘진, 전종일 예비후보와 함께 별도의 기자회견을 열고 선거판 전반을 비판했다. 이들은 “정책 경쟁이 아닌 줄세우기와 거래 중심의 선거 구조를 바로잡아야 한다”며 이른바 ‘브로커 정치’ 청산을 주장했다.

두 흐름은 방식은 다르지만 ‘전춘성 현 군수의 3선 저지’와 ‘30년 세습정치 단절’이라는 공통된 목표를 내세우고 있다는 점에서 주목된다.

지역 정치권에서 언급되는 ‘세습정치’는 1998년부터 3선을 지낸 임수진 전 군수 시절을 기점으로 형성된 권력 흐름을 지칭한다. 당시 이항로 전 군수는 비서실장을 지냈고, 전춘성 현 군수 역시 수행비서와 비서실장을 거쳐 군수직에 올랐다. 이 같은 인적 연속성을 두고 일각에서는 ‘3대 권력 구조’라는 비판이 제기돼 왔다.

한수용 후보는 특히 여론조사 안심번호와 관련한 의혹을 언급하며 전북경찰청의 수사 결과 공개가 곧 임박했다고 주장했다. 그는 “여론 왜곡이 사실이라면 단순한 선거 문제가 아니라 지역 민주주의의 근간을 흔드는 사안”이라고 주장했다.

정치권 안팎에서는 이번 연대와 공동 대응이 경선 막판 표심에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

한편 지난 2018년 제8회 지방선거 진안군수선거에 나섰다 고배를 바신 무소속 천춘진 후보가 10%대 지지율을 꾸준히 유지하며 변수로 거론되는 가운데, 민주당 결선 결과에 따라 본선 구도 역시 재편될 가능성이 제기된다. 민주당 서류심사를 통과하지 못한 고준식 김대중재단진안지회장은 컷오프를 당했음에도 선관위에 민주당 소속 예비후보로 등록하는 등 이색 행보를 보이며 무소속 출마 의지를 표명하고 있다.

진안=국승호 기자

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