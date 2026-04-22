군산항, 2030년까지 준설토 투기장 조성

군산항 제2준설토 투기장 조감도 / 해양수산부 제공

해양수산부는 22일 군산항과 장항항에서 발생하는 준설토를 안정적으로 처리하기 위한 ’군산항 제2준설토 투기장 조성공사‘가 오는 24일부터 착공에 들어간다고 밝혔다.

금강 하구에 위치한 군산항과 장항항은 선박이 통항하는 항로 구간과 선박이 접안하는 부두 구간에 토사가 지속적으로 쌓여 매년 유지 준설을 필요로 한다.

현재 발생하는 준설토는 인근의 금란도 투기장과 7부두 투기장에 매립 중이지만, 오는 2028년이면 매립이 완료될 예정이었기에 새로운 준설토 투기장 조성이 필요한 상태였다.

해수부는 2030년까지 국비 5477억원을 투입해 ’군산항 제2준설토 투기장‘을 조성할 계획이다.

투기장의 준설토 약 4459만m3를 수용 가능하며 약 10년간 군산항과 장항항에서 발생하는 준설토를 수용할 수 있을 것으로 예상된다.

일부 구간은 2027년 말까지 우선 조성해 운영할 방침이다.

공두표 해수부 항만국장은 “군산항 제2준설토 투기장을 차질 없이 조성해 군산항과 장항항이 안정적으로 운영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

문준혁 인턴기자

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