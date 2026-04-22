전북 농어촌 기본소득 현장 간담회…이용 개선 필요

도, 장수군서 운영 현황 점검·향후 사업과제 논의 가맹점 확대·이동점포 도입…이용 사각지대 건의

22일 장수군 장계생활문화센터에서 전북특별자치도는 장수·순창군 주민, 전문가 등이 참석한 가운데 ‘농어촌 기본소득 시범사업 현장 간담회’를 진행하고 있다. /전북도

“농어촌 기본소득이 단순한 지원금 지급을 넘어 교통이 열악한 지역 주민들이 이용하기 편리하도록 이동형 점포와 배송 서비스 강화가 필요합니다."

전북특별자치도는 22일 장수군 장계생활문화센터에서 장수·순창군 주민, 전문가 등 10여 명이 참석한 가운데 ‘농어촌 기본소득 시범사업 현장 간담회’를 진행했다.

이 자리에서는 농어촌 기본소득의 시범사업 추진 현황과 향후 개선 과제가 집중 논의됐다.

전북자치도에 따르면 지난달 말 기준 장수군과 순창군 2개 지역에서 총 187억 5500만 원 규모의 농어촌 기본소득이 지급됐다.

이로써 전북도는 주민들이 편리하게 농어촌 기본소득을 사용할 수 있도록 지역 내 소비 인프라를 확충해나갈 방침이다.

특히 가맹점 확대를 위한 홍보 지원 추진을 비롯해 인센티브 제공 등 적극적인 참여를 유도할 계획이다.

이번 현장 간담회에서 참석자들은 교통이 불편한 농촌 지역의 특성을 고려해 ‘찾아가는 서비스’ 확대를 건의했다.

아울러 지역의 고령화 추세를 감안해 디지털 취약계층을 위한 간편 주문 시스템 도입이 필요하다는 의견 등이 제시됐다.

이와 관련해 도는 사업 운영 방식 개선과 함께 제도적인 보완을 병행한다.

우선 면 단위 창업 지원 사업을 통해 소규모 생활 밀착형 점포를 확대하고 주민들이 가까운 곳에서 이용이 가능하도록 소비 기반을 구축한다.

행정에서는 교통 여건이 열악한 지역을 중심으로 이동점포와 배송 서비스도 강화하기로 했다.

장수군은 생필품 판매와 문화·복지 기능을 결합한 이동장터 ‘행복싸롱’을 시범 운영해 주민 접근성을 높인다.

순창군에서는 ‘온정장터’를 통해 ‘AI 로컬 버튼 자동 주문서비스’를 도입해 고령층의 이용 장벽을 낮출 계획이다.

도는 주민 제안공모를 통해 생활 불편 사항을 적극 수렴하고 가맹점 정보를 한눈에 확인할 수 있는 소비지도 제작, 이동서비스 목록화 등 이용 편의 지원 체계도 정비할 예정이다.

이를 통해 정책 접근성과 활용도를 동시에 높이겠다는 전략이다.

도는 향후에 현장을 중심으로 한 점검을 지속적으로 펼치며 정책의 완성도를 높여간다는 방침이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “현장에서 수렴된 주민들의 생생한 의견을 정책에 즉각적으로 반영해 전북형 농어촌 기본소득이 단순한 지원을 넘어 지역경제 선순환의 출발점이 될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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