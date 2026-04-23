한병도, 차기 민주당 원내대표 출마 선언…“성과로 증명하겠다”

“100일간 국정과제 81건 포함 293건 처리”…입법 성과 부각 “지방선거 승리·국정과제 완수 책임”…대야 협치 속 단호 대응 강조

더불어민주당 한병도 의원(익산을)이 23일 민주당 차기 원내대표 선거 출마를 공식 선언했다.

한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공과 민주당 승리를 위해 제3기 원내대표에 도전한다”고 밝혔다. 그는 “지난 100일 동안 말보다 성과로 신뢰에 답해왔다”며 재신임을 호소했다.

한 의원은 재임 기간 성과로 2차 종합특검법과 사법개혁 3법, 공소청법·중수청법 처리 등을 제시했다. 또 국정과제 법안 81건을 포함해 총 293건의 법안을 본회의에서 통과시켰다고 강조했다. 그는 “민생경제 입법추진 상황실을 운영하며 주요 입법을 직접 챙겼고, 당·정·청 협력 체계를 바탕으로 국정과제를 추진해왔다”고 설명했다.

향후 과제로는 6·3 지방선거 승리와 국정과제 입법 완수를 제시했다. 한 의원은 “지방선거는 이재명 정부의 첫 시험대”라며 “입법과 정책, 예산을 통해 지역 공약을 구체화하겠다”고 말했다. 이어 “연말까지 주요 국정과제 입법을 마무리하고, 신속한 입법으로 국정 안정성을 높이겠다”고 덧붙였다.

한 의원은 야당과의 관계에 대해서는 “협치에 열린 자세로 임하되 국익과 민생을 볼모로 한 발목잡기에는 단호히 대응하겠다”고 했다.

아울러 한 의원은 “성과 중심의 원내 운영으로 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”며 “이재명 정부 성공과 민주당 승리를 위해 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.

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