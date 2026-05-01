“잠시 쉬어 가세요”…전북도, 편의점을 ‘배달기사 쉼터’로

‘편의점 연계 쉼터’ 5월 본격 운영, 도내 편의점 10곳과 협력 음료 1개 무료 제공, 종량제 봉투 및 가림막·파라솔·의자 등 지원

전북특별자치도는 전북노동권익센터, 지역 편의점과 함께 배달기사·대리운전기사 등 이동노동자의 휴식권 보장을 위한 ‘편의점 연계형 쉼터’를 운영한다고 1일 밝혔다.

이날 전북자치도에 따르면 이번 사업은 이동노동자 수 증가와 노동환경 특성상 별도 휴식공간 확보가 어렵다는 현실에서 출발했다.

특히 폭염·혹서기를 앞두고 도심 곳곳에 안심하고 쉬어갈 수 있는 거점을 마련해 길 위의 노동자들을 보호하겠다는 취지다.

전북도는 이달부터 본격적인 운영에 들어가 이동노동자의 접근성과 주요 이동 동선을 분석한 사전 조사를 바탕으로 전주·익산·완주·김제 등 4개 시군 내 편의점을 쉼터로 정했다.

전주는 CU 중화산점, CU 도청사랑점, CU 송천제일점, CU 서신미소점, 세븐일레븐 전주뉴타운점 편의점이며 완주의 경우 이마트24 완주한빛점, CU 봉동원룸점이다.

이어서 익산 세븐일레븐 동산점, 이마트24 신동장보고점이고 김제 CU 샬레점 등 총 10곳이다.

도는 쉼터 위치 선정에 현장 의견을 적극 반영한 만큼, 실제 이동노동자들의 이용률도 높을 것으로 기대된다.

이용 편의를 위해 협약 편의점에는 매달 20만 원 상당의 기프트카드가 비치되며, 이동노동자는 명단에 서명 후 음료 1개를 무료로 받고 쉼터를 이용할 수 있다.

점주와의 협의를 통해 카드 금액이 조기 소진되더라도 11월까지 쉼터 기능이 중단 없이 유지된다.

환경 개선 지원 차원에서 매월 종량제 봉투를 지원해 협력 편의점의 부담을 줄이고, 편의점별 여건에 따라 가림막·파라솔·의자 등을 추가 제공한다.

혹서기인 7~8월에는 얼음을 한시 지급해 야외 노동자들이 무더위 속에서도 시원하게 쉬어갈 수 있도록 배려할 계획이다.

이번에 이전 보다 편의점 쉼터 운영을 확대해 그간 제도적 보호의 사각지대에 놓였던 노동자들의 기본권 보장도 가까워질 것으로 도는 보고 있다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “배달과 대리운전 등 이동노동자에게 휴식은 선택이 아닌 생존과 직결된 문제”라며 “운영 과정을 면밀히 점검·보완하고 이동노동자들의 목소리를 반영해 쉼터 지원 체계를 지속적으로 확대해 휴식권 보장의 사각지대를 해소해 나가겠다”고 말했다.

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