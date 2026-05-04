조국혁신당, 전북 기초단체장 후보 8명 공천…"민주당과 경쟁"

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조국혁신당은 4일 6·3 지방선거의 광주·전남·전북 등 호남권 기초자치단체장 후보 22명을 공천했다고 밝혔다.

광주 1명, 전남 13명, 전북 8명 등 모두 22명에게 공천장을 수여했다.

광주에서는 김성환 전 광주 동구청장이 구청장 후보로 유일하게 이름을 올렸다.

전남지역 후보들로는 담양군수 정철원, 곡성군수 박웅두, 여수시장 명창환, 나주시장 김덕수, 장성군수 김왕근, 함평군수 이윤행, 장흥군수 사순문, 구례군수 이창호, 영암군수 최영열, 목포시장 박홍률, 광양시장 박필순, 영광군수 정원식, 신안군수 김태성 등 후보 13명을 공천했다.

전북에서는 정읍시장 김민영, 고창군수 유기상, 익산시장 임형택, 군산시장 이주현, 임실군수 김왕중, 부안군수 김성수, 장수군수 장영수, 남원시장 강동원 후보 등 8명이 명단에 포함됐다.

공천자 중 정철원 담양군수는 유일한 현직 기초단체장이다.

김성환 광주 동구청장 후보, 유기상 고창군수 후보, 장영수 장수군수 후보, 이윤행 함평군수 후보, 박홍률 목포시장 후보 등은 전직 기초단체장으로 조국혁신당 옷을 입고 출마한다.

현직 지방의원 출신으로는 김왕중 임실군수 후보, 이창호 구례군수 후보 등이 나선다.

혁신당은 민주당 강세 지역인 호남에서 전·현직 지방정치인을 대거 영입해 기초단체장 선거 경쟁 구도 형성에 나선 것으로 풀이된다.

혁신당은 전남광주통합특별시장과 전북도지사 등 광역단체장 후보를 현재까지 내지 않았지만, 기초단체장 선거에 집중하며 호남 기반 확대를 시도하고 있다.

조국 대표는 지난 2일 이들 후보에게 공천장을 수여하며 민주당의 호남 독점 구도를 정면으로 비판하며 민주당과의 경쟁을 선언했다.

조 대표는 "최근 호남 지역 정치와 민주당 공천 과정에서 드러난 각종 문제를 이대로 둘 수 없다"며 "조국혁신당이 호남 정치에서 확실한 메기 역할을 해야 민주당도 긴장하고 호남 정치도 발전할 수 있다"고 말했다.

이어 "호남 지역의 정치 부패와 싸워야 한다"며 "조국혁신당은 호남에서 민주당보다 훨씬 더 민주당다운 정당이다"고 강조했다.

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