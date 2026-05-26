[기고] IOC 개혁의 분수령, 전주 올림픽은 ‘플랫폼형’으로 답해야 한다

정은천 박사

국제올림픽위원회(IOC)가 체질 개선에 속도를 내고 있다. 단순한 제도 보완을 넘어 올림픽 운영 방식, 종목 및 개최도시 선정 구조까지 재설계하는 수준의 개혁이다. IOC가 추진 중인 ‘미래 적합성(Fit for the Future, F4F)’ 개혁은 향후 올림픽의 방향을 결정할 중대한 전환점이 되고 있다.

코번트리 IOC 위원장은 취임 직후부터 속도감 있게 개혁 작업에 착수했다. 올림픽 유치도시 선정방식 재검토를 비롯해 여성 선수 보호, 청소년올림픽의 적절성, 미래 수익 창출 등을 논의하는 실무그룹을 잇달아 출범시켰다. 현재 올림픽 종목, 대회 운영, 올림픽 예선 시리즈 등을 포함한 총 9개의 실무그룹이 가동 중이다.

이미 변화는 시작됐다. 올림픽 유치도시 선정 절차에 ‘전환단계’ 도입을 예고했고, 지난 7일 IOC 집행위원회에서는 2030년 청소년올림픽 개최도시 선정 절차 중단과 2032년 브리즈번 올림픽 종목 축소 가능성까지 논의했다. 오는 6월 열리는 제146차 IOC 총회는 미래 개혁의 분수령이 될 전망이다.

IOC 개혁의 방향은 분명하다. 비용 부담은 줄이고 지속가능성과 운영 효율성을 높이겠다는 것이다. 토마스 바흐 전 위원장은 2014년 ‘올림픽 어젠다 2020’과 2019년 ‘새로운 표준’을 통해 복수의 국가 및 도시, 지역의 대표성을 가진 명칭 사용을 허용했다. 그 결과 2026년 밀라노-코르티나, 2030년 프랑스 알프스, 2034년 솔트레이크시티-유타처럼 단일 도시 중심을 벗어난 모델이 등장했다.

이 같은 변화는 하계올림픽에서도 확산하고 있다. 2032년 브리즈번 올림픽은 최대 9개 도시에 걸쳐 분산될 가능성까지 거론된다. 독일의 몇몇 도시도 다지역·다도시 모델을 추진 중이고, 필리핀을 중심으로 한 동남아시아 다국가 분산형 모델 가능성도 제기된다.

그러나 분산형 올림픽이 미래형 올림픽은 아니다. 분산 개최는 비용 절감과 지속가능성을 높일 수 있지만, 동시에 대회 운영의 복잡성, 이동 부담, 관중 경험 저하라는 한계도 안고 있다. IOC가 종목의 축소 가능성을 검토하는 것도 이러한 문제를 완화하기 위한 조치로 볼 수 있다.

바로 이 지점에서 2036년 전주 올림픽의 전략적 방향이 중요해진다. 전북 전주는 분산형을 넘어, 분산된 도시와 시설을 하나의 디지털 운영체계로 통합하는 ‘플랫폼형 올림픽’을 제시해야 한다. 디지털 인프라, 경기장, 수송, 숙박, 에너지, 안전, 미디어, 관중 서비스를 실시간 데이터 플랫폼으로 통합해 대회 운영과 관중 경험을 동시에 최적화하는 방식이다.

데이터 통합 허브를 기반으로 한 도시 간 자원 자동 배분과 경기 운영 최적화가 핵심이다. 여기에 교통·안전·환경 통합 제어와 실시간 시뮬레이션 기반 의사결정을 지원하는 디지털 운영체계가 결합된다. 이는 도시 중심이 아닌 운영 시스템 중심의 차세대 올림픽 모델이다. 나아가 올림픽 운영 패러다임 자체를 바꾸는 접근이기도 하다.

한국은 동·하계 올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 세계 최고 수준의 국제 스포츠 이벤트 운영 경험이 있다. 전북 전주는 이러한 국가적 스포츠 이벤트 역량과 디지털 기술력을 바탕으로, 지방 도시가 주도하는 지역 분산형 올림픽을 차세대 플랫폼형 올림픽으로 발전시킬 수 있는 최적의 무대라 할 수 있다.

올림픽의 미래는 더 큰 도시가 아니라 더 지능적인 시스템에 달려 있다. 전주가 제시해야 할 것은 올림픽의 미래 운영 모델이다.

정은천 전북연구원 박사

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