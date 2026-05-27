이성윤 “전북대 유세장 기습시위 배후 밝혀야”…김관영 캠프 연계 의혹 제기

“국민의힘 인사 개입 여부 수사 촉구” “조직적 선거방해 드러나면 엄정 처벌해야”

이성윤 더불어민주당 의원(전주시을)이 지난 25일 전북대학교 구정문 앞에서 발생한 기습 시위와 관련해 배후 의혹을 제기하며 수사당국의 철저한 수사를 촉구했다.

이 의원은 27일 입장문을 내고 “당시 발생한 기습 시위는 단순한 우발적 소동으로 보기 어려운 정황이 있다”며 “선거 질서를 흔들고 도민의 자유로운 선택을 방해한 조직적 정치공작이 아닌지 의혹이 제기된다”고 주장했다.

그는 시위를 주도한 인물 중 한 명으로 지목된 윤모 씨에 대해 “2021년 국민의힘 전북도당 청년위원장으로 임명된 당직자 출신이라는 제보를 받았다”며 “국민의힘 인사들이 무소속 김관영 후보 캠프에 합류해 선거운동을 돕고 있다는 이야기가 꾸준히 제기돼 왔는데 이번 일이 무관한지 규명돼야 한다”고 말했다.

또 “국민의힘 소속 정운천 전 의원이 SNS에 김관영 후보 관련 사진을 게시했다 삭제했다는 제보도 있다”며 “사실이라면 자당 후보가 출마한 상황에서 무소속 후보를 지원한 셈으로 배경 설명이 필요하다”고 했다.

이 의원은 김관영 후보를 향해서도 “민주당과 이재명 대통령을 언급하면서 실제로는 국민의힘에 유리한 구도를 만들며 전북 민주진영을 분열시키는 것 아닌지 도민들이 의문을 품고 있다”고 주장했다.

이어 “유세 현장에 일군의 무리가 난입해 고성과 연호로 유세를 방해한 것은 명백한 선거방해 행위”라며 “우발적 행동인지, 사전에 기획·동원된 것인지 반드시 밝혀져야 한다”고 강조했다.

그러면서 △CCTV 확보 및 관련자 신원 확인 △사전 기획·조직 여부 수사 △후보 캠프·정치세력 연계 여부 규명 등을 수사당국에 촉구했다.

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