김관영 전북도지사 후보, 정읍 발전 7대 공약 발표

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“대한민국 첨단 과학산업 중심지로 키우겠다”약속에 "당선되면 민주당 복당 할 것"
무소속 김관영 전북도지사 후보(기호 7번)가 28일 정읍시 미래 발전을 위한 7대 공약을 발표하고 "정읍을 대한민국의 첨단과학산업 중심지로 키우겠다”고 밝혔다.
이날 김 후보는 기자간담회를 갖고 “7대 공약은 실용주의 민생설계도이다” 면서 △정읍 첨단의료복합 산업단지 조성 △동진강 회복 프로젝트 지원 △내장저수지 주변 개발 등 사계절 체류형 관광벨트 조성 지원 △정읍경찰서·정읍우체국 이전부지 개발 등 도심 재생 활성화 지원 △차세대 동물의약품 규제자유특구 지정·운영 △국가바이오 자원 산업화 허브 구축 △우주방사선 신소재·부품 테스트베드 구축 등을 추진하겠다"고 밝혔다.
또, 정읍시가 추진하는 태인일반산업단지 33만평 조성사업에 향후 지원방안을 묻는 질문에 “완주군 사례가 모델이 될 수 있다. 분양은 시장, 국회의원 등이 발로 뛰어 창출해야 한다” 며 “민선9기에 전북특자도에 50조 유치를 목표로 하는 만큼 협력할 수 있을 것이다”고 말했다.
이어 “무소속 후보로 나섰지만 당선되면 민주당에 복당 할 것이다” 며 “특히 정읍 발전 공약은 윤준병 국회의원도 함께 추진해야 하는 사업이다”고 덧붙였다.
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