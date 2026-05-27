군산시장 후보 재산누락·편법증여 의혹 공방

이주현 “재산누락 등 허위사실 공표·탈세 의혹” 제기 김재준 “실무상 착오 따른 누락”···선관위에 자진정정

조국혁신당 이주현(왼쪽), 민주당 김재준 군산시장 후보

조국혁신당 이주현 군산시장 후보가 27일 군산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당 김재준 후보의 재산신고 누락과 편법 증여 의혹을 제기하며 해명을 촉구했다.

이 후보는 지난 26일 열린 TV토론회에서 김 후보가 서울 마포구 아파트 전세보증금 채무 누락 사실을 시인했다며 “이는 단순 실수가 아닌 공직선거법상 허위사실 공표에 해당할 수 있다”고 주장했다.

또 김 후보가 해당 아파트를 누나에게 시세보다 낮은 1억원에 전세 설정했다고 밝힌 점을 언급하며 “사실이라면 편법 증여와 탈세 의혹이 제기될 수밖에 없다”고 비판했다.

이 후보는 김 후보에게 전세계약서와 자금거래내역 공개, 시민 대상 공개 사과, 의혹이 사실일 경우 후보직 사퇴를 요구하며 “선관위 신고와 함께 모든 법적 조치를 취하겠다”고 말했다.

이와 관련 김재준 후보는 재산신고 내역 중 서울시 마포구 상암동 소재 본인 소유 아파트와 관련한 임대보증금 반환 채무 일부가 실무상 착오로 누락된 사실을 확인하고, 즉시 선거관리위원회에 자진 정정을 요청했다고 밝혔다.

해당 물건은 서울시 마포구 상암산로 1길 24, 상암월드컵파크 4단지 아파트로, 김재준 후보가 임차인에게 전세를 내어주고 받은 전세보증금 금 9,000만원에 대한 반환채무를 신고 과정에서 실무자가 신고대상 채무로 인지하지 못한 행정적 착오로 누락됐다는 설명이다.

김재준 후보는 “후보자 초청 TV토론회에서 재산내역을 유권자에게 직접 설명하는 과정에서 선관위 제출자료에 해당 반환채무가 누락된 사실을 처음 인지했으며, 즉시 사실관계를 확인한 뒤 선거관리위원회에 자진 정정을 요청했다”며 “재산을 은폐하거나 축소하려는 의도는 전혀 없었다”고 전했다.

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