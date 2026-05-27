김관영 전북도지사 후보, 군산 찾아 7대 공약 발표

“멈추지 않는 군산” 강조···산업·복지·교통 인프라 청사진 제시 새만금 AI데이터센터·시외버스터미널 재개발 등 현안 해결 약속

김관영 전북특별자치도지사 후보(무소속·기호 7번)가 27일 군산을 찾아 군산 발전을 위한 7대 공약을 발표하고 있다./사진=문정곤 기자

김관영 전북특별자치도지사 후보(무소속·기호 7번)가 27일 군산을 찾아 새만금 AI 데이터센터 구축과 군산시외버스터미널 재개발 등 군산 발전을 위한 7대 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 군산시청 브리핑룸에서 열린 기자회견을 통해 △특수목적선(MRO) 선진화 단지 구축 △군산 새만금 AI 데이터센터 구축 △국립의용소방대 연수원 구축 △새만금 기업성장 지원센터 건립 △군산 노인종합복지관 시설 증축 △금란도 항만재개발 초광역 사업 추진 △군산 시외버스터미널 재개발 등을 주요 공약으로 제시했다.

김 후보는 우선 특수목적선(MRO) 선진화단지 구축을 통해 군산을 친환경·스마트 조선산업 중심지로 육성하겠다고 약속했다.

선진화단지 구축되면 민·관·군 협력기반의 일자리 창출과 지역경제 선순환 구조 정착도 기대된다고 설명했다.

또 새만금에 국내 최대 규모 GPU클러스터 기반의 AI데이터센터를 구축해 군산을 인공지능산업의 핵심거점으로 성장시키겠다는 구상도 내놨다.

노후화 문제가 제기된 군산시외버스터미널 재개발과 함께 민간투자 활성화를 통해 지역 건설경기와 상권에 활력을 불어넣겠다고 강조했다.

이와 함께 국립의용소방대 연수원 구축을 통해 전국 의용소방대원의 전문교육 인프라를 마련하고, 군산노인종합복지관 증축과 금란도 항만 재개발사업 추진으로 복지와 해양산업 경쟁력도 강화하겠다고 밝혔다.

김 후보는 “군산은 대한민국 산업지도를 다시 그릴 곳”이라며 “새만금에서 미래를 만들어 갈 수 있도록 속도감 있게 정책을 추진하겠다”고 말했다.

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