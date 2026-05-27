“추석 전 군민 30만원 지급”…심덕섭 고창군수 후보, 민생경제 회복 승부수

긴급추경 편성 통한 군민활력지원금 공약 발표…“지역화폐 지급으로 지역경제 선순환 기대”

더불어민주당 심덕섭 고창군수 후보가 고창군민 1인당 30만원의 군민활력지원금을 지급하겠다는 공약을 전격 발표하며 민생경제 회복에 대한 강한 의지를 드러냈다.

심 후보는 27일 보도자료를 통해 “재선에 성공할 경우 군의회와 긴밀히 협의해 긴급 추가경정예산을 편성하고, 정부 지원과는 별도로 올 추석 이전 고창군민 모두에게 1인당 30만원씩 군민활력지원금을 지급하겠다”고 밝혔다.

이번 공약은 최근 고유가와 물가 상승, 이른 폭염 등으로 인해 농·어업은 물론 지역 소상공인과 자영업자들의 어려움이 가중되는 상황에서 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 긴급 경기부양책의 성격을 띠고 있다.

심 후보는 “군민들의 생활 부담이 갈수록 커지고 있는 만큼 지방정부 차원의 선제적 대응이 필요하다”며 “군민들이 체감할 수 있는 직접 지원을 통해 소비를 촉진하고 지역경제 회복의 마중물이 되도록 하겠다”고 강조했다.

특히 지원금은 현금이 아닌 고창사랑카드 등 지역화폐 형태로 지급해 자금이 외부로 빠져나가지 않고 지역 내에서 순환될 수 있도록 하겠다는 계획이다. 이를 통해 전통시장과 골목상권, 지역 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

긴급추경 재원 마련 방안에 대해서는 지방교부세 증액분 등을 활용해 추진하겠다고 설명했다. 심 후보 측은 “다른 주요 사업 예산을 축소하거나 피해를 주지 않는 범위 안에서 충분히 재원 확보가 가능하다”고 밝혔다.

심 후보는 지난해 추석 전 군민 1인당 20만원의 활력지원금을 지급해 큰 호응을 얻은 바 있다. 당시 지원금은 지역 내 소비 활성화와 민생 안정에 일정 부분 긍정적 효과를 냈다는 평가를 받았다.

이번 선거에서도 심 후보는 민생경제 회복을 핵심 과제로 내세우고 있다. 주요 공약으로는 소상공인 대상 1억원 무이자 대출 지원, 지역상품권 1000억원 규모 발행 지원, 골목형 상점가 지정 추진, 디지털 전통시장 지원사업 등이 포함됐다.

심덕섭 후보는 “위기 상황일수록 경험 있는 행정이 필요하다”며 “군민들과 함께 어려움을 극복해 온 경험을 바탕으로 반드시 지역경제를 살려내겠다”고 말했다.

이어 “젊고 유능한 경제일꾼으로서 이재명 정부와 발맞춰 중단 없는 고창 발전을 이끌겠다”며 “군민 여러분께서 다시 한번 심덕섭을 선택해 달라”고 지지를 호소했다.

고창=박현표 기자

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