박춘원 전북은행장, ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’ 동참

다음 주자로 윤석정 전북일보 사장 지목

박춘원 전북은행장이 청소년 불법도박 릴레이 캠페인에 참여했다. 사진=전북은행

박춘원 전북은행장이 청소년 불법도박의 위험성을 알리고 사회적 경각심을 높이기 위한 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참했다. 박 은행장은 다음 참여자로 전북일보 윤석정 사장과 광주은행 정일선 은행장을 추천했다.

이번 캠페인은 서울경찰청이 주관하는 공익 릴레이 캠페인으로 온라인을 중심으로 확산하는 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 범죄 예방 및 피해 확산 방지, 사회적 인식 제고를 위해 진행되고 있다.

캠페인은 참여자가 청소년 불법도박 근절 메시지를 전달하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 이어진다. 박 은행장은 핀테크 기업 핀다 이혜민 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다.

박춘원 은행장은 “청소년 불법도박은 단순한 호기심이나 일탈의 문제가 아니라 청소년의 미래를 위협하고 가정과 사회를 흔드는 심각한 범죄이다”며 “무엇보다 예방이 중요한 만큼 금융권을 비롯한 지역사회 모두가 경각심을 갖고 청소년 보호에 함께 나서야 한다”고 강조했다.

이어 “전북은행은 지역 대표 금융기관으로서 청소년들이 올바른 가치관과 건강한 금융습관을 형성할 수 있도록 책임 있는 역할을 다하고, 안전한 성장환경 조성을 위한 사회적 책임 실천에도 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

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