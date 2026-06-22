계란 가격 급등에 대형마트 수입란 줄매진···"오픈런도 다반사"

이마트·롯데마트 등 판당 5천원대…수량 제한 둬 공급 이마트 24·27일·롯데마트 호남권 매장 24일 오전부터 판매

품절된 미국산 신선란 / 연합뉴스 제공

계란 가격 급등으로 인해 주요 대형마트에 공급된 미국산 수입란이 풀리자마자 매진되고 있다.

22일 유통업계에 따르면 이마트가 지난 20일 전국 지점에서 판매하기 시작한 미국산 계란은 판매 개시 당일 오후 6시께 완판됐다.

이마트는 지난 주말 미국산 계란 약 2만판을 5880원에 판매하며 ‘1인 1판 구매’ 제한을 걸었는데, 당일 물량이 모두 소진된 것이다.

일부 매장에서는 ‘오픈런'을 위해 고객이 몰리며 영업 시작 3시간만에 매진되는 사례도 나왔다.

이마트는 오는 24일부터 미국산 계란, 27일부터는 미국산·태국산 계란을 판매할 계획이다. 가격은 1판당 5000원 후반대며 지난 주말과 동일하게 1일 1판 제한을 둘 예정이다.

롯데마트 역시 지난 20일부터 40개 점포에서 한정된 수량의 미국산 계란을 1판당 5790원에 판매했고, 주말 간 전체 물량의 97%가 판매됐다.

롯데마트는 전국 106개 점포에서 미국산 계란 약 9000판을 판매할 예정이다. 수도권 점포는 23일 오후부터, 영호남권 점포는 24일 오전부터 판매한다.

가격은 1판당 5790원이며 1인당 최대 2판까지 구매 가능하다.

한편 수입산 계란은 농림축산식품부가 물량을 들여온 뒤 대형 유통업체에 우선 공급하는 방식으로 시장에 풀리고 있다.

유통업계 관계자는 “더 많은 고객이 제품을 접할 수 있도록 인당 수량 제한을 두고 있다”고 밝혔다.

문준혁 인턴기자

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