[문화 마주보기] 명작 미술관? 블록버스터 전시보다 자연을 품은 건축미

허정선 남원김병종미술관장

미술관을 이야기할 때 우리는 흔히 전시와 소장품, 교육 프로그램을 먼저 떠올린다. 어떤 작가의 전시가 열리는지, 어떤 체험 프로그램이 운영되는지, 얼마나 유명한 작품을 소장하고 있는지가 미술관의 경쟁력을 판단하는 기준이 되어왔다. 물론 이는 중요하다. 그러나 21세기 미술관의 가치를 결정하는 더 근본적인 요소가 있다. 바로 하드웨어인 건축과 자연환경이다.

오늘날 주목받는 미술관들은 더 이상 작품을 담는 그릇에 머물지 않는다. 건축물 자체가 하나의 작품이자 경험이 되고, 주변 자연환경과 어우러져 하나의 풍경을 만들어낸다. 관람객 역시 전시만 보기 위해 미술관을 찾지 않는다. 공간이 주는 아름다움과 분위기, 건축과 자연이 만들어내는 특별한 경험을 기대하며 미술관을 찾는다.

남원시립김병종미술관이 주목받는 이유도 여기에 있다. 우리 미술관의 가장 큰 특징은 자연을 거스르지 않는다는 점이다. 지리산 자락과 함파우(含波于)의 자연풍광 속에 자리한 미술관은 거대한 랜드마크가 되기보다 주변 풍경의 일부가 되기를 선택했다. 건축은 과시적이지 않다. 오히려 자연의 높이와 시선을 존중하며 방문객이 하늘과 나무, 바람을 느끼도록 배려한다. 특히 전시동과 교육동(에듀센터 콩)을 분리한 공간 구성은 단순한 기능적 효율성을 넘어 미술관이 지역사회와 함께 호흡하겠다는 의지를 보여준다. 관람객은 전시를 감상한 뒤 교육 공간과 생태놀이터 ‘마음은 콩밭’을 자연스럽게 오가며 예술과 휴식, 사색을 경험한다. 이는 미술관을 단순히 스쳐 지나가는 공간이 아니라 머물고 싶은 공간, 다시 찾고 싶은 공간으로 기억되게 만든다.

전북 완주의 아원고택 또한 좋은 사례다. 태백산맥 끝자락이 펼쳐지는 거대한 자연의 풍광 속에 전통 건축과 현대 예술이 공존하는 공간으로 많은 이들의 사랑을 받고 있다. 강원도 원주의 뮤지엄 산 역시 산과 하늘, 물의 정원을 통해 건축과 자연이 어떻게 하나의 풍경이 될 수 있는지를 보여준다.

국외에서도 이러한 사례들을 쉽게 찾을 수 있다. 직접 방문한 곳들을 중심으로 몇 개만 소개하자면, 네덜란드의 디포 보이만스 반 뵈닝언(Depot Boijmans Van Beuningen)은 자연을 지배하는 존재가 아니라 거울 형태의 외관으로 도시와 자연을 비추는 거대한 풍경을 만드는 미술관이다. 보를린덴 미술관(Museum Voorlinden) 역시 드넓은 정원과 호수의 조화를 끌어내는 공간이 가슴을 탁 트이게 만드는 경험을 안겨준다.

북유럽의 숲과 바다가 만나는 군도 지역에 자리한 스웨덴의 아티펠라그(Artipelag)도 건축이 자연을 침범하기보다 지형을 따라 낮게 배치되었기 때문에, 관람객은 전시를 감상하는 동시에 숲길을 산책하는 경험을 하게 된다. 일본의 나오시마는 섬 전체가 예술과 건축, 자연이 어우러진 공간으로 많은 이들의 발길을 끌어들이고 있다.

오늘날 많은 미술관들이 화려한 블록버스터 전시와 대규모 교육 프로그램 개발에 집중하고 있다. 그러나 아무리 훌륭한 콘텐츠가 마련되어 있더라도 건축이 자연과 단절되어 있다면 관람객의 경험은 일회성에 그치기 쉽다. 반대로 자연을 품은 건축은 전시가 바뀌어도 사람들이 다시 찾게 된다.

결국 명작 미술관은 명작 전시만으로 완성되지 않는다. 사람들이 오래 머물고, 다시 찾고, 기억하는 미술관은 자연을 존중하는 건축 위에서 탄생한다. 21세기 미술관의 경쟁력은 작품의 수가 아니라 건축과 자연이 함께 만들어내는 풍경의 힘이라고 감히 말하고 싶다.

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