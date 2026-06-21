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[사설] ‘피지컬AI 특별수도’ 인프라 구축이 과제

전북일보 웹승인 2026-06-21 18:43 수정 2026-06-21 18:43

요즘 핫한 피지컬AI는 쉽게 말하면 지능형 로봇이다. 인간처럼 현실 세계의 물리적 환경을 인식하고 스스로 판단해 행동까지 수행하는 인공지능 기술이다. 빠르게 진화하고 있다. 머지않아 ‘잘 키운 로봇 하나 열 자식 안 부러울 것’이라는 말도 나온다.

이원택 도지사 당선인과 정동영 전북 피지컬AI 특위위원장, 곽영길 전북도민회중앙연합회장, 기업인 등 500여명은 지난 18일 서울에서 ‘대한민국 피지컬AI 메카, 새만금과 전북’ 공동발대식을 갖고 ‘대한민국 피지컬AI 특별수도 전북’을 선언했다. 

실증 등의 성과도 없이 ‘피지컬AI 특별수도’ 선언부터 하는 건 다분히 전시적이지만, 방향성과 의지의 대내외 천명이라는 점에서 의미가 있다.

현대차그룹의 새만금 9조원 투자와 전북대 피지컬AI 실증센터 구축은 전북이 미래사업을 주도하고 새로운 성장 기회를 열어갈 수 있는 중요한 모멘텀이 될 것이다. 그러나 풀어가야 할 과제도 만만치 않다. 

AI데이터센터와 로봇 제조공장, AI수소시티, 태양광 발전 설비, 수전해플랜트 등 현대차그룹 동력의 핵심은 두가지다. 수요에 맞게 재생에너지가 공급될 수 있는가, 인공지능 관련 우수 인재가 새만금에 둥지를 틀 수 있겠는지가 그것이다. 

다른 하나는 전북지역에 피지컬AI 생태계를 구축하는 일이다. 전북자치도는 △전주·완주-연구개발 핵심 거점 △군산-상용 모빌리티와 연계한 자율주행 실증 인프라 △새만금-현대차 로봇 파운드리 및 AI 데이터센터 조성 미래산업 핵심 무대 △익산-국가식품클러스터 기반 푸드테크 △김제-농업로봇 및 농건설기계 실증 분야 등을 구상하고 있다. 이처럼 생태계 인프라가 많고 피지컬AI 실증센터가 전북대에 구축된 것은 좋은 조건임에 틀림 없다. 또 전북이 ‘피지컬AI 특별수도’로 도약하기 위한 과제도 잘 드러나 있다. 

중요한 것은 전북이 ‘피지컬AI 특별수도’로 도약하기 위한 숱한 과제들을 얼마나 잘 이행해 나아가느냐에 있다. 정치와 행정이 총력을 기울여야 가능한 일이다. 이원택 도정과 정치권은 이 기회를 잘 살려 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하길 바란다.  

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