[사설] ‘피지컬AI 특별수도’ 인프라 구축이 과제

요즘 핫한 피지컬AI는 쉽게 말하면 지능형 로봇이다. 인간처럼 현실 세계의 물리적 환경을 인식하고 스스로 판단해 행동까지 수행하는 인공지능 기술이다. 빠르게 진화하고 있다. 머지않아 ‘잘 키운 로봇 하나 열 자식 안 부러울 것’이라는 말도 나온다.

이원택 도지사 당선인과 정동영 전북 피지컬AI 특위위원장, 곽영길 전북도민회중앙연합회장, 기업인 등 500여명은 지난 18일 서울에서 ‘대한민국 피지컬AI 메카, 새만금과 전북’ 공동발대식을 갖고 ‘대한민국 피지컬AI 특별수도 전북’을 선언했다.

실증 등의 성과도 없이 ‘피지컬AI 특별수도’ 선언부터 하는 건 다분히 전시적이지만, 방향성과 의지의 대내외 천명이라는 점에서 의미가 있다.

현대차그룹의 새만금 9조원 투자와 전북대 피지컬AI 실증센터 구축은 전북이 미래사업을 주도하고 새로운 성장 기회를 열어갈 수 있는 중요한 모멘텀이 될 것이다. 그러나 풀어가야 할 과제도 만만치 않다.

AI데이터센터와 로봇 제조공장, AI수소시티, 태양광 발전 설비, 수전해플랜트 등 현대차그룹 동력의 핵심은 두가지다. 수요에 맞게 재생에너지가 공급될 수 있는가, 인공지능 관련 우수 인재가 새만금에 둥지를 틀 수 있겠는지가 그것이다.

다른 하나는 전북지역에 피지컬AI 생태계를 구축하는 일이다. 전북자치도는 △전주·완주-연구개발 핵심 거점 △군산-상용 모빌리티와 연계한 자율주행 실증 인프라 △새만금-현대차 로봇 파운드리 및 AI 데이터센터 조성 미래산업 핵심 무대 △익산-국가식품클러스터 기반 푸드테크 △김제-농업로봇 및 농건설기계 실증 분야 등을 구상하고 있다. 이처럼 생태계 인프라가 많고 피지컬AI 실증센터가 전북대에 구축된 것은 좋은 조건임에 틀림 없다. 또 전북이 ‘피지컬AI 특별수도’로 도약하기 위한 과제도 잘 드러나 있다.

중요한 것은 전북이 ‘피지컬AI 특별수도’로 도약하기 위한 숱한 과제들을 얼마나 잘 이행해 나아가느냐에 있다. 정치와 행정이 총력을 기울여야 가능한 일이다. 이원택 도정과 정치권은 이 기회를 잘 살려 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하길 바란다.

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