익산소방서 신동 119안전센터 1팀,Best One Team 1위 최우수 선정

신동센터 1팀, ‘변형 Y커플링 활용한 화재진압 전술’ 1위 영예

전북도 주관 ‘2022년 2분기 현장활동 우수기법 공모’에서 Best One Team 1위에 선정된 익산소방서 신동 119안전센터 1팀이 화이팅을 외치고 있다/사진=익산소방서 익산소방서 신동 119안전센터 1팀이 전북도 주관 ‘2022년 2분기 현장활동 우수기법 공모’에서 Best One Team 1위(최우수)에 선정됐다. Best One Team은 팀장 등 현장활동 노하우를 영상으로 제작하여 전 소방관서의 공유를 통해 현장 대응역량을 강화하고자 전북도가 주관하는 현장대응 전문성 강화 프로그램이다. 신동 1팀은 ‘변형 Y커플링 활용한 화재진압 전술’이라는 현장 활동 노하우로 이번 공모에 나서 높은 평가로 최우수 선정의 영예를 안았다. 앞서 익산소방서는 지난 2021년 2분기에 전북 제1호 Best One Team(최우수) 선정의 영예를 얻은데 이어 4분기에도 제3호의 Best One Team의 영예를 얻은바 있다. 익산소방서 구창덕 소방서장은 “잇단 Best One Team 최우수 선정은 익산소방서가 도내에서 팀원들과의 소통이 가장 우수하게 잘되고 있음을 입증하는 것이다. 팀장들의 경험과 대응능력에 따라 소방작전의 성패가 좌우되는 만큼 앞으로도 팀장 중심의 원팀을 통해 현장 대응능력이 향상될수 있도록 최선을 다 해 주길 바란다”고 말했다.

