익산 어린이영어도서관, ‘원어민 스토리텔링’ 수강생 모집

유아 6~7세 3개반 30명, 초등 1~2학년 3개반 30명 등 총 60명 선착순 모집

익산어린이영어도서관이 유아와 초등 저학년을 대상으로 ‘원어민과 함께하는 스토리텔링’수강생을 모집한다. ‘원어민과 함께하는 스토리텔링’은 유아 6~7세와 초등 1~2학년 대상으로 다음달 1일부터 시작한다. 유아반은 매주 금요일 4시 한 강좌와 토요일 2시, 3시 두 강좌로 운영한다. 초등반은 매주 수요일 3시 한 강좌와 토요일 2시, 3시 두 강좌이다. 수강 신청은 오는 29일 오전 10시 영어도서관 홈페이지에서 선착순으로 이뤄진다. 특히 다음 달은 할로윈을 맞아 ‘Spooky old tree’,‘I used to be afraid’ 등 어린이들이 무서움을 느낄 때 자주 쓰는 표현을 담은 귀엽고 위트있는 이야기들이 준비되어 있다. 기타 자세한 사항은 어린이영어도서관 (859-3475)으로 문의하거나 홈페이지(http://lib.iksan.go.kr.eng_lib)를 참고하면 된다.

