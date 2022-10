외국 사람들은 한국의 경제성장을 경이로운 현상으로 본다. 부존자원도 없는 나라가 어떻게 해서 세계10대 무역강국으로 발전할 수 있었는지에 의아해 한다. 6·25 전쟁을 치르며 겨우 초근목피로 연명했던 한국 사람들이 선진국형 병으로 알려진 당뇨 등 성인병 환자가 늘고 있는 게 모든 걸 일러준다. 성인병은 제때 운동은 안하고 고기 등 고칼로리의 영양가 높은 음식을 섭취해서 생긴 병이다. 한국 사람들은 개인적으로 보면 두뇌가 우수하다. 지능지수가 높다는 유태인 보다 더 우수하다고 말하는 사람도 있다. 미국 NASA(우주항공국)나 대학 연구소 등지에서 발군의 실력을 발휘한 세계적 과학자들이 많다. 하지만 모래알처럼 뭉쳐지지 않은 게 문제다. 성격이 급하고 머리가 우수해 휴대폰 같은 제품을 개발해서 세계시장을 석권한 것만 봐도 한국인의 기질을 파악할 수 있다. 실험을 통해 쉽게 알 수 있지만 게 한 마리를 용기에 넣어 놓으면 밖으로 탈출하지만 3마리를 넣어두면 단 한 마리도 밖으로 나오지 못한다. 왜 그럴까. 이유는 간단하다. 서로 뒷다리를 잡고 물고 늘어지기 때문에 밖으로 나오지 못하는 것이다. 한국 사람들이 머리는 우수하고 뛰어 나지만 단합 못한다는 말을 이렇게 이참 전 한국관광공사 사장은 설명한다. 이 이야기는 멀리 갈 것도 없이 전주 사람을 포함 도민들의 얘기나 다름 없다. 수도권 집중현상이 가속화되면서 전주에서 사업해서 돈 좀 벌었다 하면 서울로 뜨는 사람들이 많다. 서울로 이사를 가버리면 익명성이 보장돼 누구 하나 귀찮게 하는 사람이 없다는 것이다. 그렇게 자유로울 수가 없다는 것. 좁은 지역사회에서 살다 보면 이 눈치 저 눈치 다 살펴야 하는데 서울로 가버리면 전혀 그럴 필요를 느끼지 못한다는 것. 단합은 고사하고 나만 잘 살면 된다는 이기심의 발로가 이 지경까지 이르렀다. 그간 잦은 선거로 패거리문화가 형성돼 지역사회가 사분오열되었다. 정책과 공약으로 대결하는 선거는 오간데 없고 오직 상대후보를 흠집내는 네거티브 선거가 횡행하면서 모략 모함 무고 등 몹쓸 병이 생겨났다. 사촌이 논 사도 배 아픈데 하물며 남 잘되는 꼴을 못 보는 사회풍토만 만들어졌다. 자기편이 아니면 어떻게든지 흠집을 내서 흔들어 대는 풍조가 만연, 결국 공동체 안녕을 좀 먹고 있다. 그간 30여년간 전북이 변화를 하지 않고 현실에 안주한 결과가 지금 이 모습이 되었다. 모두가 개혁에 찬성하지만 자신만 빼고 개혁하라기 때문에 성공을 못하는 것처럼 혁신도 똑같다. 함께 변해야 지역이 산다. 그 전제로 남아공 사람들이 생활철학으로 삼는 우분투(Ubuntu)정신을 타산지석으로 삼아야 한다. I am because We are( 우리가 있기 때문에 내가 있다)는 뜻속에 해답이 담겨 있다. 우리처럼 나무 위에 마구 올려 놓고 흔드는 법이 없다. 김관영 지사가 도정구호로 내건, 함께 혁신 함께 성공 새로운 전북도 그냥 만든 게 아니다. 모두가 비판만 하지 말고 행동하는 양심으로 함께 변하자는 것이다. 백성일 주필 부사장

