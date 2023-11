제2대 전주시 공무원 노조 위원장에 정완순씨 당선

1,023명 투표, 987표(96.48%)로 당선,

THE 소통, THE 복지, THE 혁신 공약 "부족한 점 보완, 잘한 것 제도화"

17일 제2대 공무원노조 위원장으로 당선된 정완순 씨(사진 좌)와 사무총장 곽종오씨가 당선증을 들고 포즈를 취하고 있다./사진제공=전주시

전주시공무원노동조합 선거관리위원회는 지난 16일부터 17일까지 모바일 투표로 진행된 제2대 전주시공무원노조 위원장 선거결과 정완순(전주시 동물원) 현 전주시노조 사무총장을 선출했다고 17일 밝혔다.

이번 선거는 단독 출마로 찬반 투표가 진행된 가운데, 선거인 1234명 중 1023명(82.90%)이 참여했으며 정 당선인은 찬성 987표(96.48%)를 받아 당선됐다.

정 당선인의 노조위원장 임기는 2024년 1월부터 3년이다

정 당선인은 조합규약 전면개정과 조합원을 위한 노조, 악성폭력 민원인, 직장 내 갑질, 괴롭힘 강력대응 등 'THE 소통, THE 복지, THE 혁신' 등 3가지를 공약했다.

정 당선인은 “제1대 노조를 이끌면서 부족했던 부분은 보완하고, 잘한 것은 제도화해 나가겠다”고 말했다. 사무총장에는 러닝메이트로 나선 곽종오(완산구 산업교통과) 현 전주시 공무원 노조 쟁의국장이 선출됐다.

