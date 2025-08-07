‘이번엔 양파’...익산 농산물, 전국 입맛 사로잡기 나선다

맥도날드 익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀 선풍적 인기 이어

익산 양파 1000톤 전국 피자 프랜차이즈 등 3개 회사에 공급

전국 유통망 통해 지역 농산물 판로 확대 및 브랜드 가치 제고

익산 여산면에서 양파 수확 작업이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

출하를 앞두고 있는 익산 양파/사진 제공=익산시

전국적으로 선풍적인 인기를 끈 익산 고구마에 이어 이번엔 익산 양파가 전국 입맛 사로잡기에 나선다.

7일 익산시에 따르면, 익산에서 생산된 양파 1000톤이 이달부터 전국 대형 피자 프랜차이즈 등 3개 회사에 공급된다.

이번에 공급되는 양파는 절반가량이 여산면에서, 나머지는 금마면과 왕궁면에서 난다. 분지인 여산면은 양파 생육에 적당한 기후와 석회암 토양이 특징이다. 토질에 맞는 좋은 씨앗만을 엄선해 찬 기후를 견뎌 길러 낸 익산 양파는 맛은 물론 영양가도 높은 것으로 평가된다.

지역 농가에서 수매된 양파는 왕궁 국가식품클러스터 시설에서 전처리와 품질관리를 거친 뒤 납품된다. 이 과정은 익산푸드통합지원센터가 주관해 안정적인 공급을 지원한다.

이번 공급은 최근 전국적 화제를 모은 맥도날드 익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀의 성공에 이은 또 하나의 성과라는 점에서 의미를 더한다.

맥도날드 한국의 맛 프로젝트를 통해 출시된 해당 메뉴는 출시 4일 만에 50만 개, 9일 만에 100만 개 판매를 기록하며 선풍적 인기를 끌었다. 여기에는 익산 탑마루 고구마 200톤이 투입되며 지역 농산물의 우수성이 다시 한 번 입증됐다.

정헌율 시장은 “익산 고구마의 성공에 이어 양파까지 전국 유통망에 진출하면서 익산 농산물의 브랜드 가치가 높아졌다”며 “앞으로도 다양한 품목에서 실질적인 성과를 창출해 내고 지역 농가와 함께 성장하겠다”고 말했다.

한편 시는 고구마와 양파 성공 사례에 힘입어 쌀을 비롯한 원예 농산물의 안정적 판로 확대에도 속도를 내고 있다.

이미 익산 쌀은 지난 2017년부터 기업 맞춤형 생산단지를 조성해 CJ 햇반, 본아이에프(본죽·본도시락), 농협식품 등 대형 식품기업에 공급 중이며, 특히 CJ 햇반의 경우 2020년부터 전국 자치단체 중 공급량 1위를 유지하고 있다.

또 익산 상추는 서울 가락시장에 공동 출하되고, 익산 탑마루 배는 지난해 베트남과 캐나다 등 해외에 1만 2231톤을 수출했다. 올해는 멜론까지 수출 품목을 확대해 싱가포르에 218톤을 공급할 예정이다.

