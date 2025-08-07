이전기사
'새만금 태양광사업 직권남용 혐의' 강임준 군산시장⋯검찰 '혐의없음' 처분
UPDATE 2025-08-07 22:08 (Thu)
'새만금 태양광사업 직권남용 혐의' 강임준 군산시장⋯검찰 '혐의없음' 처분

김경수 웹승인 2025-08-07 17:07 수정 2025-08-07 17:07

강임준 군산시장. 전북일보 DB.

새만금 태양광 관련 비리를 수사해 오던 검찰이 강임준 군산시장에게 혐의없음 처분을 내렸다.

서울북부지검 국가재정범죄합동수사단(부장검사 이일규)은 새만금 태양광사업 관련 직권남용 혐의로 수사를 받던 강 시장에게 혐의없음 처분을 내렸다고 7일 밝혔다.

강 시장은 감사원이 지난 2023년 6월 ‘신재생에너지 사업 추진 실태’ 감사를 통해 지난 2020년 사업비 1000억 원 규모의 새만금 육상태양광 사업 우선협상대상자 선전 과정에서 강 시장의 고교동문이 있는 특정 시공사가 선정되도록 직원에게 지시했다는 혐의 등으로 검찰의 수사를 받았다.

서울북부지검 관계자는 “수사 후 강임준 시장을 혐의 없음 처분한 게 맞다”며 “자세한 사항은 밝힐 수 없다”고 말했다. 

김경수 kks4483@naver.com
