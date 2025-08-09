[완주전주 통합 단체장 3차 토론] 우범기 "전북 생사기로" vs 유희태 "독자생존 가능"

우범기 전주시장, 유희태 완주군수가 지난 7일 JTV에서 완주·전주 통합 관련 토론회를 하고 있다. 사진=JTV 영상 갈무리

우범기 전주시장과 유희태 완주군수가 각자의 입장 차를 재확인하며 완주·전주 통합 관련 양자 토론을 모두 마쳤다. 두 단체장은 공론화 필요성을 제외한 거의 모든 분야에서 엇갈린 주장을 펼치며 평행선을 달렸다.

우범기 시장과 유희태 군수는 지난 7일 JTV에서 완주·전주 통합을 주제로 세 번째 토론회를 열고 앞선 토론회와 마찬가지로 통합 결정 방식(주민주표·여론조사) 등에 대한 주장을 반복했다.

이날 통합 필요성과 관련해 유 군수는 완주군의 '독자 생존 가능성'을 역설했다.

유 군수는 "완주군은 수소산업, 농생명산업 등 독자적인 발전 역량을 입증해 왔다"며 "인구 10만 명 돌파 등 주요 지표에서도 지속적인 성장세를 이어가고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 "전북 생존을 위해 무조건 통합해야 한다는 식의 접근은 근거가 부족한 낙관이다. 지금 필요한 건 규모 확대가 아닌 질 높은 행정"이라며 "완주군은 이미 가능성을 입증해 왔고, 앞으로도 경쟁력이 있다고 확신한다"고 덧붙였다.

이에 대해 우 시장은 "완주·전주 통합은 완주·전주의 문제이자 전북의 문제"라고 언급하며 생사기로에 선 전북을 위해선 통합이 필요하다고 봤다.

우 시장은 "1960년부터 2025년까지 대한민국 인구가 2499만 명에서 5116만 명으로 증가하는 동안 전북 인구는 240만 명에서 173만 명으로 감소했다"며 "지방시대위원회 또한 전주·완주 모두 장기적으로 인구 감소가 예상돼 지속 가능성이 적다고 평가했다"고 설명했다. 그러면서 "전북 내부에서 인구를 뺏고 뺏는 제로섬 게임에서 벗어나야 한다"며 "통합 전주시가 전북을 끌고 가는 성장 동력 역할을 할 때 전북 대 반전의 기회를 만들 수 있다"고 강조했다.

통합 주체를 두고도 두 단체장의 의견은 엇갈렸다.

유 군수는 "주민 발의로 시작된 것은 맞지만 주민 주도라고 보긴 어렵다"며 "전북도지사와 전주시장이 통합을 공약으로 내건 것도 그 시작이라고 본다. 때문에 관이 통합 논의를 주도한다는 인식이 군민들 사이에 퍼져있다"고 말했다.

우 시장은 "완주군민들이 서명을 통해 주민투표를 요청하는 등 민 주도로 통합 논의가 시작된 것은 부인할 수 없는 사실"이라며 "통합에 찬성하든 반대하든 모두 완주군민이다. 군민 모두가 내용을 정확히 이해하고 판단할 수 있는 기회를 만들어 주는 것이 행정이 할 일"이라고 밝혔다.

통합 방식에 대해선 우 시장은 주민투표, 유 군수는 여론조사를 재차 주장했다. 유 군수는 여론조사 결과 과반이 반대할 경우 통합 논의를 중단하자고 요청하고 있다.

이 같은 주장이 반복되자 우 시장은 유 군수에게 "여론조사 결과 과반이 반대하면 (통합을) 관두고, 찬성하면 주민투표로 또 한 번 검증하자는 주장은 이해가 가질 않는다"며 여론조사 결과 과반이 찬성할 경우 통합하는 방식에 대한 의견을 물었다. 이에 대해 유 군수는 "그것은 우리가 결정할 사항이 아니다"라며 선을 그었다.

105개 상생발전방안 실행 가능성에 대한 견해 차도 여전했다. 우 시장은 가능하다, 유 군수는 불가능하다는 입장이다.

유 군수의 전북도청사 만경강 이전 요청과 관련해 우 시장은 "통합시청이 완주로 가는 건 믿을 수 없고, 전북도청이 만경강으로 가는 건 믿을 수 있다는 것인가"라고 반문하며 "오히려 통합시청 이전은 법으로 강제하는 내용"이라고 말하기도 했다.

다만 두 단체장 모두 공론화 필요성에 대해선 의견을 일치했다.

유 군수는 "바람직한 공론화는 토론과 숙의를 통해 다양한 목소리를 균형 있게 전달하는 것"이라며 "다양한 주체가 함께 모여 이야기 나눌 수 있는 자리를 마련할 계획"이라고 말했다.

우 시장도 "통합은 주민 삶을 결정하는 중요한 문제이다. 찬반은 있을 수 있으나 상대방 배제, 물리적 폭력은 있어선 안 된다"며 "완주군과 완주군의회도 조정자 역할을 통해 완주군민들에게 찬반 논리를 공정하게 설명해 주길 바란다"고 말했다.

