순창군 팔덕면 김점금 어르신, 장학금 천만 원 기탁

순창군 팔덕면 용두마을에 거주하는 김점금 어르신이 지난 11일 (재)순창군 옥천장학회(이사장 최영일 순창군수)에 장학금 천만원을 기탁했다.

김점금 어르신이 장학금을 기탁한 뒤 최영일 순창군수와 함께 기념사진을 찍고 있다. /사진=순창군 제공

김 어르신은 평생 팔덕면 용두마을에서 농사를 지으며 어려운 여건 속에서 7남매를 뒷바라지 했고 현재는 지역사회 각 분야에서 모범적으로 생활하며 사회에 기여를 하고 있다.

김점금 어르신은 “우리때는 어려워서 배움의 기회를 많이 갖지 못하고, 아이들을 키우면서도 더 많이 도와주지 못한 것이 늘 아쉬웠다”면서“적은 돈이지만 경제적 어려움 때문에 배움이 어려운 학생들에게 도움을 주게 되어 기쁘다”고 전했다.

이에대해 최영일 순창군수는“어르신이 보내주신 따뜻한 마음과 성금은 우리 지역 학생들을 위해 소중하게 사용하겠다”면서“군에서도 모든 아이들이 공평하게 교육 기회를 누릴 수 있도록 복지와 교육정책에 최선을 다하겠다”고 말했다.

