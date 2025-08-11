국가수사본부, 전북경찰청 강압 수사 의혹 관련 감찰 착수

전북경찰청 전경. 전북일보 DB

경찰청 국가수사본부가 익산 간판 정비 사업 수의계약 특혜 수사와 관련해 제기된 전북경찰의 강압 수사 의혹에 대한 감찰에 나섰다.

11일 전북경찰청에 따르면 이날 국가수사본부 감사관실이 전북경찰청 강압 수사 논란에 대한 수사 감찰에 착수했다.

국가수사본부는 이번 강압 수사 논란이 중대한 사안이라고 보고, 이날 오전 직접 감찰을 진행하겠다고 전북경찰청에 알린 것으로 파악됐다.

해당 논란은 최근 진행된 익산 간판 정비 사업 수의계약 특혜 수사 중 경찰의 수사를 받던 A씨가 지인에게 “경찰이 회사 문을 닫게 하고 싶냐고 했다” 등의 내용을 토로했다는 사실이 알려지면서 불거졌다. A씨는 지난 7일 숨진 채 발견됐다.

전북경찰청은 강압 수사 의혹이 제기된 이후 입장문을 통해 사건 담당 팀장과 수사관을 업무에서 배제하고 책임 소재 파악을 위한 수사 감찰을 진행하겠다고 밝히기도 했다.

향후 수사 감찰의 대상과 범위는 국가수사본부에서 결정할 예정이다.

