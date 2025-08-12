NH전북농협 지역사회공헌단, 사랑의 커피차 나눔

NH전북농협 지역사회공헌단은 12일 무주장애인노인종합복지관에서 사랑의 커피차 나눔 행사를 가졌다. NH전북농협 제공

NH전북농협 지역사회공헌단(단장 박병철)은 12일 무주장애인노인종합복지관에서 사랑의 커피차 나눔 행사를 가졌다.

이날 행사에는 박병철 단장을 포함한 이종용 무주장애인노인종합복지관장, 김범석 농협중앙회 무주군지부장이 참석해 복지관을 찾은 300여명의 어르신과 복지관 임직원들에게 시원한 커피와 간식을 무료로 제공했다.

커피차는 단순히 음료를 나눠주는 것에서 나아가 무더위에 지친 어르신들이 삼삼오오 모여 서로의 안부를 여쭤보며 이야기꽃을 피우는 소통의 장이 됐다.

박병철 단장은“어르신들의 일상에 작지만 특별한 변화를 선물하고 싶었다”며“앞으로도 다양한 지역사회공헌활동을 통해 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있는 지역사회 조성에 노력하겠다” 고 했다.

한편, NH전북농협 지역사회공헌단은 600여명의 농협 임직원으로 구성된 봉사단체로 매달 급여의 일정부분을 적립해 NH해피하우스, 사랑의 쌀 나눔, 소외계층 지원 등 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지