전북자치도, '건설업계 고용위기 극복' 맞춤형 지원 가동

도내 220명 건설근로자, 기업 400개사에 고용안정지원금 등 지급

고용안정지원금 지급․산업재해 예방 컨설팅 등으로 도내 건설업 고용안정 강화 및 안전한 일자리 조성

전북특별자치도청사 전경/전북일보DB

전북특별자치도는 건설업계의 고용위기 극복을 위해 올해 연말까지 도내 업체들을 대상으로 8억원 상당의 '건설업 고용둔화 대응 지원사업'을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

전북자치도는 지난 6월 12일 고용노동부 ‘지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업’ 공모에 선정된 이번 사업을 통해 건설근로자 220명과 기업 400곳에 고용안정지원금 7억9000만원을 지급할 예정이다..

이 사업은 (사)전주벤처기업육성촉진지구발전협의회가 수행기관으로 참여하며, 건설 수주액 급감과 부도 등 어려움을 겪고 있는 도내 건설업계의 위기상황에 적극 대처하기 위해 마련됐다.

고용노동부와 전북자치도가 협력해 지역 고용둔화 업종을 선정하고, 맞춤형 고용유지 및 장려지원금을 제공하는 방식이다.

주요 지원 내용으로는 건설근로자의 경우 일용직을 포함한 신규 취업자 50명에게는 취업성공금 30만 원을, 1년 이상 재직한 장기 근로자 170명에게는 고용안정지원금 최대 100만 원을 각각 지급한다.

기업 지원으로는 5년 이상 재직한 핵심인력의 고용유지를 위해 400개 업체에 고용안정장려금 최대 100만 원을 지원한다.

이달 13일부터 도내 건설업체 20곳을 대상으로 하는 '산업재해·노무분쟁 예방 전문 컨설팅'도 시행된다.

전북도는 단순한 고용지원을 넘어 건설업계의 높은 산업재해 발생률과 증가하는 노무분쟁도 선제적으로 대응한다는 방침이다.

컨설팅은 산업재해·노무관리 분야 전문성을 갖춘 노무사 등 전문가 10명이 직접 현장을 방문한다.

이들은 △산업재해 예방 △임금체불·근로계약 분쟁 상담 △부정수급 방지 △고용환경 개선사업 발굴·연계 등을 종합 지원한다. 사전·사후 상담을 병행해 지속적이고 실질적인 변화를 유도할 계획이다.

도는 이번 사업을 통해 축적된 컨설팅 사례를 향후 건설업 안전정책 수립과 지원사업 운영의 기초자료로 활용할 계획이다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “컨설팅을 통해 건설업 산업재해 예방과 노사분쟁 사전 차단, 근로환경 개선을 통해 안전하고 지속가능한 건설업 환경이 되기를 기대한다”며 “이번 사업을 통해 건설근로자들의 고용안정과 생계유지에 실질적인 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지