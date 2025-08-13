'케데헌' 열풍...K-컬처 중심지 전북에서 이어간다

문화·올림픽 홍보와 연계한 글로벌 청소년 K-POP 교육

올림픽 유치 서포터즈 위촉·쇼케이스로 14일간 이어진 전북 K-컬처 열기

김관영 전북특별자치도지사가 13일 오후 K-POP 아카데미 사업에 참여한 청소년들과 함께 안무를 해보고 있다./사진=전북특별자치도 제공

음원이 영국과 미국 양대 싱글차트 1위까지 오른 OTT 애니메이션 '케이팝데몬헌터스'의 인기가 전북에서 이어진다.

전북특별자치도는 지난 1일부터 14일까지 한국소리문화의전당 등 도내 일원에서 ‘K-POP 아카데미 시범사업’을 운영하며 세계 청소년들과 문화 교류를 하고 있다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 국제케이팝학교 설립을 위한 첫 단계로, K-POP 교육과 전통문화 체험, 문화올림픽 유치 홍보를 결합해 추진되고 있다.

전북자치도에 따르면 아카데미에는 50개국에서 558명이 지원했고, 선발 과정을 거쳐 9개국 20명이 최종 참가했다.

참가자들은 전주한옥마을, 완주 아원고택, 부안 비치펍 등 전북의 대표적인 문화·관광지를 방문해 K-컬처와 전통문화를 체험하고, 각국 언어로 홍보영상을 제작하고 있다.

교육 과정은 맞춤형 보컬과 댄스 수업, 한국어·뷰티·드라마 등 K-컬처 연계 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 개별·그룹 오디션을 통해 실력을 점검하며, 마지막 날인 14일 열릴 쇼케이스 무대를 위해 팀별 커버곡과 신곡 안무를 준비중이다.

또 13일 오후 참가자들은 전북도청을 방문해 김관영 도지사로부터 환영과 격려를 받았다.

도청 잔디광장에서는 K-POP 어깨춤 챌린지와 각국 언어로 문화올림픽 유치 홍보 멘트를 촬영하는 특별한 장면이 펼쳐졌다. 참가자들은 ‘전북 전주, 세계에서 가장 멋진 문화올림픽이 시작됩니다’라는 메시지를 9개국 언어로 외치며 화합과 열정을 보여줬다.

이번 시범사업은 국제케이팝학교 설립의 타당성을 검증하고, 학생 모집·커리큘럼·국제적 호응도를 확인하는 중요한 기회다. 전북은 이를 바탕으로 향후 학교 운영 방향을 구체화하고, 글로벌 청소년 유치와 K-컬처 산업 경쟁력 강화를 동시에 도모할 계획이다.

도는 이번 사업을 통해 전북의 문화·관광 자원을 전 세계에 홍보함으로써 장기적으로 방문객 유입과 지역 경제 활성화를 기대하고 있다. 특히 참가자들이 체험한 전북의 매력을 SNS와 온라인 채널로 확산시키면서 국제적 관심을 높일 것으로 보고 있다.

김 지사는 “전북은 전통과 현대가 공존하는 K-컬처의 중심지로, 이번 아카데미를 통해 세계 청소년들이 꿈을 키우고 서로의 문화를 이해하는 기회를 제공하고 있다”며 “국제케이팝학교 설립을 충실히 준비해 전북이 글로벌 문화 허브로 자리잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

