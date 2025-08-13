민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 ‘침묵’

여당 “국가 정상화 신호탄”

야당 공식 입장 없이 일부서만 환영

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 사진=공동취재단

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 구속되자 더불어민주당 등 야권이 “사필귀정이자 국가 정상화를 알리는 신호탄”이라며 환영했다. 반면 여당이었던 국민의힘은 공식입장을 내놓지 않았다.

민주당 정청래 당대표는 13일 최고위원회의을 열고 “전직 대통령 부부가 모두 구속되는 건 헌정사상 최초이며 우리나라 역사에 가장 큰 오점으로 기록될 것”이라며 “국민은 윤석열·김건희 부부의 국정농단과 부정부패 의혹에 대한 철저한 진상 규명과 처벌을 원한다”고 역설했다.

그러면서 “지연된 정의라도 한 발짝씩 나아갔으면 좋겠다”며 “특검은 이번 구속을 발판삼아 은폐된 진실을 규명해 역사적 책무를 완수해주길 바란다”고 촉구했다.

전현희 최고위원은 “국정을 파탄 낸 김건희가 차야 할 것은 다이아 목걸이가 아니라 수갑”이라며 “특검은 구속 피의자 김건희의 모든 죄과를 낱낱이 밝혀 법정 최고형을 구형해야 한다”고 일갈했다.

박수현 수석대변인은 같은 날 논평을 내고 “법원이 내린 상식적인 결정을 국민과 함께 환영한다”며 “도이치모터스 주가조작 혐의, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹까지 김건희씨가 구속영장에서 빠져나갈 길은 없었다”고 지적했다.

그는 이어 “김건희씨는 스스로의 주장대로 ‘아무것도 아닌 사람’이 아니라, 윤석열 정권 국정농단의 정점에 있는 인물”이라며 “전 대통령의 부인이었다는 이유만으로 법치의 그물을 빠져나갈 수 있으리라 여겼다면 오산”이라고 밝혔다.

아울러 “누구도 권력을 통한 비위와 부패를 다시 꿈꿀 수 없도록, 김건희씨의 죄상을 낱낱이 밝히고 제대로 처벌해야 한다”며 “특검은 엄정히 수사하고 신속히 기소해 김건희씨에 얽힌 의혹의 진상을 국민 앞에 밝혀 달라”고도 했다.

조국혁신당에서는 조국혁신당도 “인과응보이자 자업자득”이라고 평가했다.

윤재관 혁신당 수석대변인은 논평에서 “악의 화수분 김건희 구속은 인과응보이자 자업자득”이라며 “김건희의 구속은 대한민국 민주주의의 든든한 기둥을 다시 세우는 역사적 순간”이라고 말했다.

윤 수석대변인은 또 “김건희라는 일개 바늘 도둑을 대한민국 전체를 농락한 소도둑으로 키우는 데 앞장선 검찰과 정치 권력은 물론 그 옆에서 기생하며 사익을 챙긴 부역자들까지 모조리 역사와 현실의 법정에 세워야 한다”고 목소리를 높였다.

국민의힘 내부 공식 논평은 부재했으나 당권 주자 중 찬탄파를 중심으로 김 여사의 구속에 대해 긍정적인 입장을 내놨다.

국민의힘 당 대표 후보인 조경태 의원은 "결국 정의를 실현하는 방향을 가고 있다"고 말했다.

또 다른 당 대표 후보인 안철수 의원은 "파렴치한 계엄 세력과 '윤어게인' 세력은 여전히 활개치고 있다"며 "우리는 반드시 윤석열 부부와 절연하고 그 연을 끊어내야 한다"면서 혁신을 강조했다.

