청담동 술자리 의혹 손배 승소한 한동훈 “민주당, 진솔한 사과를”

한동훈 전 국민의힘 대표. 사진=연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 ‘청담동 술자리 의혹’ 재판에서 승소하자 의혹을 제기한 더불어민주당과에 사과를 요구했다.

한 전 대표는 이날 페이스북에서 “김의겸 전 의원 등을 상대로 한 손해배상 소송에서 승소해 허위사실임이 법원 판결로 확인됐다”면서 이같이 밝혔다.

앞서 서울중앙지법 민사14부는 명예훼손 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리고 김 청장과 유튜브 ‘더탐사’ 강진구 전 대표에게 5000만 원, 총 8000만 원 배상을 명령했다.

그는 민주당이 국감장과 최고위원회에서 의혹을 유포했다며 “이제 진솔한 사과를 바란다”고 했다.

소송까지 번진 '청담동 술자리 의혹'은 한동훈 전 대표가 지난 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 서울 강남구 청담동의 한 고급 술집에서 술자리를 가졌다는 내용이었다.

