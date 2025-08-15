李대통령 지지율 59%…민주 41%·국민의힘 22%[한국갤럽]

李대통령, 한달 만에 5%p 하락…'경제·민생' 긍정·'특사'는 부정 평가

민주당도 5%p↓·국힘은 3%p↑…국힘 지지자 46% "김문수가 당 대표돼야"

이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난달 중순보다 5%포인트 하락해 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다.

한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 1천7명을 대상으로 '이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지'를 조사한 결과 응답자의 59%가 '잘하고 있다'고 답했다.

이 대통령의 지지율은 직전 조사(7월 18일 공개)보다 5%포인트 하락했다.

'잘못하고 있다'는 응답은 30%, 의견 유보는 11%로 각각 집계됐다.

이 대통령 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 '경제·민생'이 15%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이외 '전반적으로 잘한다'(9%), '소통'(8%), '민생회복지원금'(6%) 등의 순이었다.

국정 수행을 부정적으로 평가한 사유로는 '특별사면'(22%)이 가장 큰 비중을 보였다. '과도한 복지·민생지원금'이 11%로 뒤를 이었고, 이밖에 '외교'(10%), '도덕성 문제·자격 미달'(7%) 등의 순으로 나타났다.

지역별로는 광주·전라 지지율이 86%로 가장 높았고, 인천·경기 60%, 서울 59%, 대전·세종·충청 59% 등이었다.

대구·경북(44%)과 부산·울산·경남(49%) 지지율은 과반을 밑돌았다.

연령별로는 40대(77%)와 50대(71%) 지지율이 70%를 웃돌았고, 60대 지지율이 55%로 뒤를 이었다. 20대 지지율은 54%, 30대 지지율은 51%로 각각 집계됐다.

70대 이상 지지율은 40%로 전체 연령대 가운데 유일하게 절반을 넘지 못했다.

이념 성향별로 보면 중도층에서 64%가 이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가했고, 보수층은 35%가 지지를 밝혔다. 진보층 지지율은 86%에 달했다.

정당별 지지도는 더불어민주당이 41%로 지난 조사보다 5%포인트 하락했다.

국민의힘 지지도는 22%로 지난 조사 대비 3%포인트 올랐다.

국민의힘은 '텃밭'인 대구·경북에서 유일하게 민주당을 오차 범위 밖에서 앞섰으나, 지지율은 33%에 그쳤다.

조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%, 진보당은 1%로 집계됐다.

지지하는 정당이 없는 무당층은 28%였다.

한편 한국갤럽은 국민의힘 대표 선거에 나선 후보자 중 누가 당 대표가 되는 것이 가장 좋다고 보는지 조사했다.

그 결과 조경태 후보 22%, 김문수 후보 21%, 안철수 후보 18%, 장동혁 후보 9%로 나타났고, 30%는 의견을 유보했다.

국민의힘 지지층(조사 완료 사례 수 기준 222명, 표본오차 ±6.6%포인트) 중에서는 절반가량(46%)이 김문수 후보를, 그다음으로는 장동혁(21%) 후보를 지목했다.

이번 조사의 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

