전북자치도, ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’ 추모행사 개최

14일,‘기림의 날’추모식… 피해자 용기와 연대 기려

전북 여성작가 6인 참여 전시 31일까지 진행

매주 수요일 동전지갑·고체향수 만들기 등 무료 체험 운영

전북특별자치도는 제80주년 광복절을 하루 앞둔 지난 14일 오후 3시 전주 한옥마을 문화공간 하얀양옥집에서 제13회 ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’추모행사를 열었다.

행사에는 도내 여성단체와 시민사회단체, 광복회 전북지회, 전북겨레하나 등 60여 명이 참석해 피해자들의 고통과 용기를 되새겼다. 추모사와 전시 작가 소개, 피해자를 기리는 퍼포먼스가 이어지며 현장 분위기를 더했다.

기림의 날은 1991년 고(故) 김학순 할머니가 일본군 위안부 피해 사실을 처음 공개 증언한 8월 14일을 기념하기 위해 2018년 국가기념일로 지정됐다.

이번 추모행사는 (사)전북여성단체연합(공동대표 박영숙·송경숙) 주관으로 8월 12일 시작해 오는 31일까지 이어진다. ‘정의·여성·평화’를 주제로 한 전북지역 여성작가 6인의 회화, 사진, 조형물, 영상 작품과 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정의기억연대 기록물이 전시되며, 전북지역 일본군 ‘위안부’ 생존자들의 증언 영상도 상영된다.

행사 기간 매주 수요일에는 도민이 참여할 수 있는 무료 체험 프로그램이 운영된다. 동전지갑과 고체 향수 만들기 등 일상에서 활용 가능한 체험을 통해 시민들의 관심과 참여를 높인다.

김정 전북도 여성가족과장은 “이번 추모 행사가 피해자들의 용기와 연대를 기억하고, 그 가치를 현재와 미래로 이어가는 다리 역할을 하길 바란다”며 “도 차원에서도 이를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지