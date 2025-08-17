[전북칼럼] Knock(녹) 綠(녹), 여름 불청객

김호은 전북지방환경청장

녹색의 첫인상을 생각하면 대부분은 친환경 긍정의 이미지를 떠올릴 것이다. 하지만 이러한 긍정 이미지와 상반되게 폭염이 기승을 부리며 언론에서는 전국의 강과 댐이 녹색으로 뒤덮여 몸살을 앓고 있다는 소식을 연일 전하고 있다.

실제로 환경부는 지난 5월과 7월에 낙동강 및 대청호에 조류경보제 ‘관심’단계를 발령하는 등 녹조상황을 예의 주시하고 있다. 또한 소양강 상류도 녹조가 대량 발생되어 식수원 안전에 대한 주민들의 우려가 커지고 있다.

전북지역 주요 상수원인 용담호와 옥정호는 현재까지 양호한 수준이지만 현재와 같은 폭염이 지속된다면 언제라도 조류경보가 발령될 수 있는 상황이다.

그렇다면 녹조의 원인은 무엇일까? 바로 남조류(藍藻類)로부터 기인한다. 본래 남조류는 수생태계에서 광합성을 통해 산소를 공급하고 동물성 플랑크톤의 먹이가 되는 등 육상의 식물같이 중요한 역할을 한다. 하지만 무엇이든 과하면 탈이 나듯이 남조류가 기하급수적으로 증식하게 되면 녹조현상이 발생하게 된다.

남조류의 급격한 증식에는 다양한 원인을 꼽을 수 있다. 먼저 물의 흐름이 원활하지 않는 환경과 더불어 수온이 20~30℃ 정도로 높아지게 되면 남조류의 성장을 촉진하게 된다.

아울러 남조류의 성장에 필수요소인 질소(N)와 인(P)을 다량 함유하고 있는 생활하수, 폐수, 농경지 퇴비 등이 강이나 호수로 다량 유입될 경우 물속에 영양분이 풍부한 ‘부영양화’를 일으켜 남조류는 다량으로 번식하게 된다.

앞서 나열한 특성들을 고려한다면 오늘날 반복적인 집중호우와 폭염 장기화, 녹조 발생은 결코 우연은 아닐 것이다. 하지만 기후를 탓하며 수동적으로 생각하기보다는 우리가 대처할 수 있는 방법에 다각적으로 검토해 볼 필요가 있다.

이에 환경부에서는 여름철 녹조문제 해결을 위하여 인위적인 요소와 자연적 요소를 고려하여 다양한 대책을 추진하고 있다. 인간활동으로 배출되는 오염원을 최소화하기 위하여 전국 주요 수계에 적치된 야적퇴비, 개인하수 등을 집중관리하는 한편, 가축분뇨 바이오에너지화 촉진, 비점오염원 등 주요 오염원에 대한 종합대책을 마련하고 있다.

전북지방환경청도 용담호와 옥정호의 녹조 예방 및 신속 대응을 위해 유관기관과 협력하고 있다. 주요 대책으로 2월부터 용담호 및 옥정호 상류의 야적퇴비 전수조사를 통해 확인된 야적퇴비 142개에 대하여 수거하거나 덮개설치를 설치하도록 조치하였다.

이와함께 개인하수, 가축분뇨 배출시설, 비점오염사업장 등 오염원 배출시설에 대하여 합동점검도 실시하고 있다. 지자체에서는 상수원 지킴이를 채용하여 쓰레기 수거와 불법행위 감시 등을 하고 있다.

선제적인 예방책 뿐만 아니라 녹조 발생시에도 도민들께서 안심하고 물을 이용할 수 있도록 다양한 대책도 함께 추진하고 있다. 한국수자원공사는 취수원에 조류차단막을 설치하고, 정수처리 시 분말활성탄 투입하는 등 정수처리 공정을 강화하여 수돗물을 더욱 안전하게 관리하고 있다. 더불어 미생물, 냄새와 맛 등 61항목의 까다로운 먹는물 검사항목을 통과해야 비로소 안전한 물을 우리가 이용하게 되는 것이다.

이러한 정책적·기술적 대책이 더욱 견고해지고 효과가 지속되기 위해서는 정부의 지속적인 관심과 우리 모두의 노력이 필요하다. 논밭에는 적절한 비료(농약)살포, 축산폐수 무단방류 금지, 하천변 쓰레기 수거 등 생활 속 실천에 함께 동참해야 할 때이다. 깨끗한 물은 우리의 책임이자 후손의 권리임을 명심하자.

