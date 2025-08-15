광복절에도 불거진 민주당-조국혁신당 합당론… “검토 가능” vs “너무 성급”

조국혁신당 조국 전 대표가 15일 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 서울 구로구 남부교도소를 나서고 있다. 사진=연합뉴스

광복절인 15일에도 여당인 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 가능성이 정치권 화두로 떠올랐다. 전날에 이어 이날에도 여야 인사들이 잇따라 입장을 밝히면서, 조국 전 조국혁신당 대표의 사면·복권 이후 정계 복귀가 향후 야권 재편의 변수가 될 것이란 전망이 확산하고 있다.

조국 전 대표의 사면과 함께 합당론을 띄운 쪽은 민주당 일각이다.

김영진 민주당 의원은 14일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “혁신당과의 합당은 여러 가능성 중 하나로, 검토할 수 있는 사안”이라고 말했다.

그는 “조 전 대표가 나와 혁신당의 방향을 내부 정리하는 것이 우선”이라며 “민주당도 생각이 있는 부분이라 중장기적으로 이야기할 수 있다”고 설명했다.

민주당 박지원 의원은 이날 MBC 라디오에서 “두 당이 통합해 지방선거, 총선, 차기 정권 재창출까지 함께하자”면서 “조 전 대표에게도 메시지를 전달했고 긍정적인 회신이 왔다”고 주장했다.

반면 조국혁신당 지도부는 신중론을 폈다.

김선민 혁신당 대표 직무대행은 15일 KBS ‘전격시사’에서 “합당 논의가 너무 성급하고 일방적”이라며 “저희 당은 계속 존재할 것”이라고 선을 그었다. 그는 “합당 가능성을 완전히 닫은 것은 아니지만 아직 한 번도 논의된 적 없고 시기상조”라며 “총선 때 ‘지민비조’(지역구 민주당·비례대표 혁신당) 전략으로 진보진영 파이를 넓혔듯, 경쟁과 협력을 병행하는 관계를 유지할 것”이라고 말했다.

민주당 지도부 역시 당장 합당을 추진하기엔 시기상조라는 기류다. 박수현 민주당 수석대변인은 CBS 라디오에서 “우물가에서 숭늉 찾는 것”에 비유하며 “혁신당의 내부 정리와 비전 설계가 먼저”라고 했다.

정치권에서는 조 전 대표가 혁신당을 재정비한 뒤 내년 6월 지방선거에서 서울시장 후보로 나설 가능성도 거론된다. 사면 직후부터 이어지는 합당론은 향후 야권 판도와 전북 등 호남 선거 전략의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

