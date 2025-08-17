'K리그 1위' 전북현대가 광복 80주년을 기억하는 방법은?

지난 16일 전주성서 열린 대구FC전서 광복 80주년 이벤트 준비

도산 안창호 선생 외손자 시축, 생전 모습 AI 복원, 기념 공연 등

전북현대모터스FC가 지난 16일 광복 80주년을 맞아 도산 안창호 선생의 외손자인 필랍 안 커디의 시축과 함께 전광판에 AI로 복원한 도산 선생의 모습을 보여 주고 있다. 전북현대 제공

전북현대모터스FC의 광복 80주년을 기억하는 방법이 주목받고 있다. 경기장을 찾은 관중 2만 3000여 명이 숨죽이고 지켜볼 만큼 깊은 울림을 줬다는 후문이다.

전북현대는 지난 16일 전주월드컵경기장에서 열린 대구FC와의 홈경기에서 3-0 완승을 거뒀다.

이날 전북현대는 시축자로 대한민국 독립 운동가 도산 안창호 선생의 외손자인 필랍 안 커디를 초청했다. 그는 독립 운동가 후손들과 교류를 이어나가며 교육 활동을 통해 도산 선생의 유산을 기억하고 알리는 역할을 하고 있다.

전북현대는 필랍 안 커디의 시축과 함께 AI 기반 영상 복원 기술로 도산 선생의 생전 모습을 되살렸다. 대형 전광판을 통해 도산 선생이 따뜻한 미소를 지어보이자 경기장 곳곳에서 함성과 박수가 쏟아졌다.

또 하프타임에는 전북대 박민주·윤영완 학생이 준비한 광복 80주년 기념 공연이 이어지며 현장의 분위기는 한층 더 짙어졌다. 티켓도 광복 80주년을 기념한 특별 디자인으로 제작됐다.

필립 안 커디는 경기 후 "뜻깊은 자리에 초청받아 감사하고 영광스럽다. 팬분들의 열정과 진심이 담긴 목소리는 진한 감동이었다. 다시 이 전주성에 올 수 있는 날을 고대하며 언제든 함께 하겠다"고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지