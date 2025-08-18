남원시, ‘제1회 김병종 미술상 어린이 그림 공모전’ 개최

전국 유아·초등학생 대상…주제 ‘생명’과 ‘자연’

총 상금 400만 원, 수상작 김병종미술관 전시

남원시립김병종미술관 전경/사진=남원시

남원시가 어린이들의 예술적 창의력과 상상력을 응원하기 위해 ‘제1회 김병종 미술상 어린이 그림 공모전’을 연다.

전국의 유아와 초등학생이면 누구나 참여할 수 있으며, 주제는 ‘생명’과 ‘자연’이다.

공모전은 유아부(5~7세), 초등 저학년부, 고학년부 3개 부문으로 나눠 각 1명씩 총 3명의 수상자를 선정한다.

유아부 수상자에게는 100만 원, 초등부 수상자에게는 각 150만 원이 상금으로 주어지며, 수상작은 ‘남원시립김병종미술관, 콩’ 전시관에 전시된다.

참가 신청은 오는 9월 1일부터 5일까지 남원시 누리집을 통해서 접수할 수 있다. 문의는 남원시 문화예술과 전시미술팀(063-620-5788)으로 하면 된다.

