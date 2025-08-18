바티칸 수도원 관계자 진안 방문…진안홍삼 유럽 진출 물꼬 튼다

1박 2일 일정으로 인삼재배지 방문, 홍삼가공시설 시찰

진안군청사 전경 / 사진=국승호 기자

진안군은 카톨릭 중심지 '바티칸 '의 수도원 관계자들이 8월 19일부터 20일까지 1박 2일 일정으로 진안을 방문한다고 18일 밝혔다.

이번 방문은 진안의 대표 특산물인 홍삼을 유럽에 소개하고 협력 방안을 논의하기 위한 것이다.

방문단은 움베르토 나르디 박사(바티칸 수도원), 강광배 교수(산소존), 한현택 몬시뇰 신부로 구성됐다.

이들은 인삼 재배지와 홍삼 가공시설, 홍삼한방센터 등을 찾아 인삼의 재배부터 가공, 연구, 유통, 판매까지 전 과정을 둘러볼 예정이다.

군에 따르면, 이번 교류는 지난해 10월 진안군이 홍삼 원물을 바티칸에 전달하며 시작됐다. 이후 바티칸 수도원은 홍삼을 활용한 연구를 진행했다. 연구 결과는 지난 5월 국제학회(SIME)에서 발표됐다.

이번 방문에서는 연구 성과로 개발된 샘플 상품이 진안군에 전달되며, 양측은 향후 협력 방향에 대한 논의도 진행한다.

같은 기간 진안홍삼연구소에서는 ‘진안홍삼의 화장품 브랜드 가치 제고’를 주제로 세미나가 열린다. 세미나에는 전국 화장품 기업, 지역 인삼‧홍삼 관련 기업, 유관기관 관계자들이 참여한다.

참석자들은 진안홍삼을 활용한 연구 성과, 유럽 진출 사례, 유효성분 기반 화장품 개발 방안 등을 발표하고 토론할 예정이다.

전춘성 군수는 “짧은 일정이지만 진안의 자연과 홍삼의 깊이를 충분히 느끼시길 바란다”며 “이번 만남이 양측의 협력을 강화하고 진안홍삼의 유럽 진출에 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다.

