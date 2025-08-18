안호영 의원, 행안부 특별교부세·재난안전특별교부세 41억 확보

안호영 의원

더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주, 국회 환경노동위원장)이 18일 행정안전부로부터 특별교부세 24억 원과 재난안전특별교부세 17억 원 등 총 41억 원을 확보했다고 밝혔다.

확보된 재원은 △수해 복구 △교통안전 △생활체육 인프라 확충 △노인복지 강화 등 주민 생활과 직결된 사업에 투입될 방침이다.

완주군에는 14억 원이 지원돼 △상관면 생활체육공원 조명타워 설치(5억) △만경강 상류 하상도로 자동차단시설 설치(2억) △운주면 하천·계곡 재난안전 CCTV 구축(7억)이 추진된다.

진안군에는 14억 원이 배정돼 △월랑체육공원 주차장 조성(6억) △송풍·안방사거리 회전교차로 설치(2억) △진안고원 제설·제빙 도로 안전관리 창고 신축(6억)이 진행된다.

무주군에는 13억 원이 투입돼 △반디나래지원센터~무주종합복지관 보도육교 조성(10억) △반디나래지원센터 시설 개선(3억)사업 등이 집행된다.

