전북 특수교육학생, 학교 선택권 확대된다

전북교육청, 특수학급 설치 사전예고제 시행 설명회

지난해 61학급 신·증설 이어 올해 일반학교 50개 늘려

전북교육청은 18일 전주평화의전당에서 ‘2026학년도 특수학급 설치 사전예고제 시행을 위한 설명회’를 개최했다./전북교육청 제공

전북 내 특수교육대상학생의 학교 선택권이 대폭 확대될 예정이다.

전북특별자치도교육청은 올해 일반학교 내 특수학급 50개를 신·증설했다. 지난해 61학급 신·증설에 이은 2년 연속 대폭적 증설로 특수교육대상학생의 학습권 보장이 강화될 전망이다.

지난 2023년 26개에 머물던 특수학급 신·증설이 지난해에는 61개, 올해는 50개로 확대되면서 도내 교(원)장 및 교(원)감, 교육전문직원, 교사들의 특수교육 정책에 대한 현장 이해도가 정책의 성패를 가를 것으로 보인다.

이와 관련 전북교육청은 18일 전주평화의전당에서 ‘2026학년도 특수학급 설치 사전예고제 시행을 위한 설명회’를 개최했다.

이날 설명회는 특수학급 설치에 대한 학교 현장의 이해를 돕고 사전 준비를 체계적으로 지원하기 위한 것으로, 지역교육지원청 특수교육 담당 장학사와 2026학년도 특수학급 설치 사전예고제 대상 학교장 등이 참석했다.

설명회는 △특수학급 설치의 필요성 △특수학급 설치 업무의 흐름 △지원 예산 △환경 구성 사례를 비롯한 질의응답 등으로 진행됐다.

전북교육청은 설명회를 통해 특수교육 대상 학생들의 학교 선택권을 넓히고 수요자 중심의 교육 환경을 조성함과 동시에 특수학급 설치에 필요한 절차를 사전 안내함으로써 학교 현장과의 협력 체계를 강화해 나갈 방침이다.

또한 전북교육청은 9월까지 사전예고제 시행 대상 학교를 직접 방문해 현장 의견을 수렴하고 향후 특수학급 신·증설을 추진할 계획이다.

김윤범 유초등특수교육과장은 “특수교육대상학생들이 학교 선택에 어려움을 겪지 않도록 이 설명회를 통해 특수학급 설치 필요성에 대한 관리자들의 이해를 돕고, 특수학급 신·증설에 적극 나설 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

