전북교총, 흡연지도 교사 폭언한 학부모 사과 “용기있는 선택”

전북특별자치도교원단체총연합회(회장 오준영, 이하 전북교총)는 최근 흡연 지도를 한 교사에게 폭언을 한 학부모가 공개 사과문을 발표한 것과 관련해 “사과는 용기 있는 선택이며, 이번 일을 계기로 교권과 교육의 본질이 회복되기를 바란다”고 밝혔다.

전북교총은 “학교에 전화를 걸어 교사를 위협하거나 협박하는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”며 “이러한 행위는 교사 개인에 대한 공격이 아니라 교육공동체 전체의 신뢰를 무너뜨리는 일”이라고 덧붙였다.

특히 “교권이 흔들리면 결국 피해는 학생들에게 돌아간다”며 “교사의 정당한 생활지도와 교육활동이 위축되지 않도록 제도적·사회적 보호가 필요하다”고 강조했다.

반면 “법적 분쟁이나 악성 민원으로 이어지는 다른 사례들과 달리, 스스로 잘못을 인정하고 사과한 것은 분명 의미 있는 일”이라며 “이러한 태도는 사회적으로도 교권 존중의 문화를 확산시키는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

오준영 전북교총 회장은 “학교는 아이들의 성장과 배움을 위한 공간이지, 갈등의 전장이 되어서는 안 된다”며 “이번 사건을 계기로 교사와 학부모가 서로를 이해하고 신뢰하는 문화를 만들어가길 바란다”고 말했다.

