전북교육청 유초등 임용 1차시험, 공립 177명·사립 1명 합격

전북특별자치도교육청은 10알 2026학년도 유치원·초등·특수학교(유치원·초등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차 시험 합격자 및 제2차 시험 시행계획을 누리집(www.jbe.go.kr)에 공고했다.

공립의 경우 제1차 시험에서는 최종 선발예정인원 125명의 1.5배수인 177명이 합격했다. 분야별 합격자는 △유치원 일반 84명 △유치원 장애 1명 △초등 일반 80명 △초등 장애 1명 △특수유치원 일반 8명 △특수초등 일반 3명이다.

사립은 최종 선발예정인원 1명 모집에 특수초등 일반 1명(전북혜화학교)이 합격했다.

공립 제1차 시험 합격자는 11일 오전 9시부터 15일 오후 6시까지 전북교육청 창조나래(별관) 2층 2회의실로 서류를 제출해야 하며, 등기우편을 통한 비대면 제출도 가능하다.

사립은 제1차 시험 합격자 서류 접수, 제2차 시험 세부 일정 및 최종 합격자 결정 등은 해당 법인(학교)의 자체 시험 계획에 따라 진행된다.

제2차 시험은 2026년 1월 7일 교직적성 심층면접, 1월 8일 수업실연, 1월 9일 영어수업실연 및 영어면접(초등교사만 해당) 순으로 전주솔내고등학교에서 실시된다.

최종합격자는 2026년 1월 28일 오전 10시 전북교육청 누리집을 통해 발표할 예정이다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지