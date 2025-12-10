이남호 전 총장, '전북형 급식·돌봄 6대 상생 정책’ 제시

급식·돌봄 공백 사태를 ‘위험이 구조화된 교육현장 위기’로 진단

이남호 전 전북대학교 총장.

전북교육감 선거에 출사표를 던진 이남호 전 전북대학교 총장은 10일 반복되는 급식·돌봄 공백 사태를 ‘위험이 구조화된 교육현장의 위기’로 진단하며, ‘전북형 상생 급식·돌봄 6대 핵심 모델’을 제시했다.

이 전 총장은 10일 오전 전북교육청 앞에서 농성 중인 ‘전국학교비정규직노동조합 전북지부’의 천막 농성장을 찾아 백승재 전북지부장 등 관계자들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 청취했다.

이날 간담회에서 노조는 △학교급식노동자의 법적 보완 △방학 중 생계 대책 △예측 가능한 신분안정과 임금체계 △산재 치료 후 복귀 방안 등 현장에서 누적된 구조적 문제들을 제기했다.

이 전 총장은 학부모 민원 중 급식 불만 비율 28%, 급식 종사자 폐 CT 이상 소견률 32%, 조리 종사자 1인당 담당 인원 최대 114.5명, 조리직 채용 미달률 평균 29%, 전국 급식노동자 폐암 산재 213명(사망 14명) 등의 구체적인 통계를 제시하며 현장의 위기 상황에 깊이 공감했다.

이 전 총장은 “학생의 끼니이자 학습권은 어떤 상황에서도 멈춰서는 안 되며, 학교를 떠받쳐 온 노동자의 절박한 생존권 또한 외면할 수 없다”며 “교육청이 즉시 실행할 수 있는 과제와 중앙정부 협력이 필요한 과제를 나누어 확실히 추진하는 ‘투트랙 전략’이 필요하다”고 강조했다.

이 전 총장은 전북대 총장 재임 시절인 2017년, 청소용역 비정규직 노동자 119명 전원을 국립대 최초로 정규직으로 전환시키며, 노동 문제 해결에 대한 진정성과 실행력을 입증한 바 있다.

이 전 총장은 “교육정책은 선언이 아니라 실행이며, 그 실행은 현장의 목소리에서 시작된다”면서 “교육청 예산뿐 아니라 타 부처 사업과 연계, 학생의 따뜻한 밥상과 노동자의 존엄을 함께 지키는 전북형 상생 모델을 반드시 실현하겠다”고 말했다.

