전주시, 만경강~백석제 생태탐방로 만든다

2027년까지 50억 투입⋯수변길, 휴게 쉼터 등 조성

만경강~백석제 생태탐방로 위치도 /전주시

전주시가 만경강∼백석제 구간에 생태탐방로를 조성한다.

전주시는 19일 환경부 국가생태탐방로 조성사업 선정에 따라 2027년까지 만경강~백석제 12.2㎞ 구간에 생태탐방로를 조성한다고 밝혔다.

생태탐방로 조성에는 국비 25억원, 시비 25억원 등 총 50억원을 투입한다. 탐방로에는 버드나무 수변길과 데크길, 휴게 쉼터 등을 조성한다. 기존 에코로드, 순환탐방로, 백석근린공원 정비도 병행한다.

전주시는 현재 관련 실시설계 용역을 추진하고 있다. 내년 4월 용역을 마친 뒤 6월 본격적인 공사에 착수할 예정이다.

전주시는 이번 생태탐방로 조성으로 백석저수지 일대의 난개발을 억제하고, 멸종위기종인 매·흰목물떼새·수달과 천연기념물인 원앙·황조롱이 등 다양한 야생생물의 서식지를 보전할 수 있을 것으로 내다봤다.

김문기 전주시 광역도시기반조성국장은 "만경강~백석제 생태탐방로는 도심 속에서 자연을 누리는 전주의 새로운 명소가 될 것"이라며 "생태탐방로 조성 이후 만경강~전주천~백석저수지~세병공원으로 이어지는 녹지·보행축을 단계적으로 구축해 전주 북부권의 생태·관광 기반을 확충해 나가겠다"고 말했다.

