정동영 ‘전주AI신뢰성센터’ 기재부 본예산 반영 결정적 역할

5년간 총 사업비 480억원 지원

정 장관, 국회의원실 보좌진 업무연속성 보장함으로써 AI대응

‘1조’ 피지컬AI 실증사업과 연계, 전주을 이성윤 의원과 공조

정동영 통일부 장관이 20일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 자료를 살피고 있다. 사진=연합뉴스

정동영 통일부 장관(더불어민주당 전주병 국회의원)이 전주에 AI 신뢰성센터가 들어서는 데 결정적인 역할을 했다.

20일 정 의원실에 따르면 국회가 내년도 본예산에 해당 사업을 반영하면서 전주에 AI 사업 관련한 생태계 구축이 현실화했다.

AI 신뢰성센터는 △AI서비스·제품 신뢰성 향상 지원 △AI활용 기업 대상 컨설팅 △검·인증 장비 구축 △전문교육 프로그램 운영 △지역 특화 테스트 환경 조성 등을 담당한다.

이에 대해 정 장관 측은 “단순 품질 개선을 넘어, 글로벌 규제 동향에 대응하고 국내 기업의 시장 경쟁력을 높이는 핵심 인프라가 될 것으로 평가 된다”고 밝혔다.

또 이번 사업은 총 1조 원 규모의 ‘피지컬AI 실증 국가전략사업’과 연계해 추진된다. 전주를 중심으로 AI 신뢰성 검증, 실증, 상용화에 이르는 전(全)주기 체계를 구축한다는 게 궁긍적인 목표이기도 하다.

전주를 지역구로 하는 국회의원 2명이 현재 장관으로 활동하고 있는 만큼 전주을 이성윤 국회의원의 역할론도 확대되고 있다.

이 의원 역시 "전북이 산업화엔 뒤졌지만, 전북이 피지컬 AI 실증, 확산과 제조까지 AI 산업을 선도하리라 확신한다"고 했다.

