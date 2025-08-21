새만금, 국가 미래산업의 거대한 실험장…‘글로벌 메가샌드박스’ 닻 올렸다

정부, AI·바이오·방산·에너지 등 ‘ABCDEF’ 전략 본격화

전북도, 새만금 전역을 규제 제로 첨단산업 테스트베드로 제안

김관영 지사 “새만금, 균형성장의 성과 가장 빠르게 입증할 것”

새만금 글로벌 메가샌드박스 비전 설명자료./사진=전북도.

전북특별자치도가 새만금을 국가 첨단산업의 거대한 실험무대로 탈바꿈시키는 ‘글로벌 메가샌드박스’ 구상에 본격 착수했다.

정부가 추진하는 ‘ABCDEF(인공지능·바이오·콘텐츠·방위산업·재생에너지·미래제조업)’ 전략과 연계해, 새만금을 규제 제로 환경의 첨단산업 테스트베드로 육성하겠다는 비전이다.

21일 전북자치도에 따르면 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 국민보고대회에서 6대 첨단산업을 국가 성장동력으로 육성하는 ABCDEF 전략을 공식 발표했다.

이 전략은 △A(AI·인공지능) △B(Bio·바이오) △C(Culture & Contents·문화콘텐츠) △D(Defense·방위산업) △E(Energy·재생에너지) △F(Factory·미래제조업)으로, 인프라·인재·자본을 패키지로 지원하고 규제를 전면 재설계하는 초대형 국가 프로젝트다.

이를 집행하는 핵심 수단이 ‘메가샌드박스’로, 기업이 자유롭게 신산업을 시험·실증할 수 있는 대규모 규제완화 플랫폼을 뜻한다.

도는 이러한 정부 전략에 발맞춰 새만금을 ‘글로벌 메가샌드박스’로 지정해달라고 지속적으로 요구해왔다.

국내 최대 매립지(291㎢)를 보유한 새만금은 항만·공항·도로 등 SOC 확충이 진행 중이며, RE100 재생에너지 공급 기반까지 갖춘 국내 유일의 전략지대로 꼽힌다.

특히 AI 데이터센터, 방산 실증단지, 의료용 헴프 산업, 하이퍼튜브 시험센터, 스마트팜·K-푸드 수출 허브 등 차세대 산업을 집적할 수 있는 조건이 이미 마련돼 있다는 것이 도의 설명이다.

특히 도는 정부의 ABCDEF 전략에 G(Global Mega Sandbox)를 더한 ‘ABCDEF+G 새만금 비전’을 수립했다. 새만금을 글로벌 규제혁신의 전진기지로 삼아 첨단산업을 집적·육성하고, 나아가 동북아 기술·경제 허브로 도약하겠다는 청사진이다.

이번 메가샌드박스 정책은 기존 규제 샌드박스보다 훨씬 과감한 규제 혁신을 담고 있다는 점에서 차별화된다.

과거에는 개별 기업이나 특정 사업에 제한적 특례만 부여했지만, 광역 단위의 규제를 전면 재설계하는 것은 처음이다. 도는 새만금에 메가샌드박스가 도입될 경우 불필요한 규제 장벽이 해소돼 글로벌 기업의 투자 결정을 단기간에 이끌어낼 수 있을 것으로 내다봤다.

이미 입지를 검토 중인 기업들은 발 빠르게 투자 계획을 확정하고, 해외 선도 기업들도 불확실성 해소에 따라 참여를 확대할 것으로 도는 기대하고 있다.

아울러 RE100 산업단지와 연계한 재생에너지 기반의 첨단 기술 허브 조성도 가능하다. 방위산업, 헬스케어, 차세대 교통수단 등 다양한 분야가 집적되면서 시너지 효과 역시 클 것으로 전망된다.

도는 하반기 중 산업별 규제 특례 목록을 마련하고 관계부처 협의, 국회·정부 공동 건의, 새만금사업법 개정 등 제도화를 추진할 계획이다. 동시에 민간기업·연구기관·투자자와 연계한 시범사업을 발굴해 제도 시행 즉시 성과 창출에 나선다는 방침이다.

김미정 도 새만금해양수산국장은 “글로벌 메가샌드박스는 단순한 지역 프로젝트가 아닌 대한민국 산업 구조 전환의 상징”이라며 “새만금이 그 변화를 실질적으로 입증하는 현장이 될 것”이라고 말했다.

