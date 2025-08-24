용광로에 무너진 '최강 전북'⋯전북현대 5개월 만 패배

리그 23경기 무패·7연승 도전 무너진 전북현대, 포항에 좌절

후반에 주도권 잡아 봤지만 '용광로 축구' 포항 뚫기 역부족

24일 오후 7시 포항스틸야드에서 K리그1 27라운드 전북현대모터스FC와 포항스틸러스의 경기가 열린 가운데 '22경기 무패' 전북이 포항에 1-3 완패했다. 한국프로축구연맹 제공

'22경기 무패' 전북현대모터스FC가 포항 스틸러스의 용광로 축구에 무릎을 꿇었다. 전반 12초 만에 벼락골을 넣은 포항은 전반에만 무려 3골을 몰아넣으면서 최강 전북을 꺾었다.

전북은 24일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2025 27라운드 원정 경기에서 1-3 완패를 당했다. 지난 3월에 강원FC에 0-1로 진 뒤 약 5개월 만의 패배다.

이날 전북은 승점을 못 땄지만, 18승 6무 3패 승점 60점으로 여전히 1위 자리를 지키고 있다. 2위 팀인 김천상무프로축구단(승점 46)과 14점 차다.

경기를 시작한다는 말과 함께 포항 조르지는 전반 12초 볼 트래핑 이후 빠른 판단으로 전북의 골망을 갈랐다.

전반 13분 전북의 동점골이 터졌다. 전북 김태현이 포항의 페널티 박스에서 오베르단의 거친 태클에 걸려 넘어졌다. 비디오 판독 결과 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 전북 티아고가 킥을 성공시켰다.

이때부터 경기는 빠른 속도로 진행됐다. 전반 23분에 포항의 득점이 나왔다. 포항 박승욱이 프리킥 이후 흘러나온 공을 처리하면서 포항이 다시 달아났다.

전반 34분 전북 전진우와 포항 박승욱의 경합 과정에서 전진우가 프리킥 기회를 얻었다. 뒤에 있던 김태현이 발 앞에 온 흘러나온 공으로 중거리 슛을 시도해 봤으나 골대 옆으로 흘렀다.

10분 뒤 포항은 점점 멀어지기 시작했다. 전북 김태현이 포항 주닝요를 수비하는 과정에서 페널티킥이 선언된 것이다. 전북 골키퍼 송범근이 페널티킥 키커 조르지의 방향을 잘 잡았지만, 공은 아래로 간 송범근과 반대로 위로 향하면서 3-1까지 격차가 벌어졌다.

전반에 3골을 몰아친 포항은 후반에 강력한 2줄 수비를 구축했다.

전북이 후반 초반에 주도권을 잡고 포항의 골문을 두드렸지만 역부족이었다. 전북은 후반 시작하자마자 투입한 감보아에 이어 권창훈, 이승우, 콤파뇨, 진태호까지 넣으면서 총공세에 나섰다. 하지만 만회골은 터지지 않았다.

